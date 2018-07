Torino | il ‘bluff’ di Cairo sulle prossime mosse di mercato

sportfair

: TAV TORINO LIONE :CAOS TOTALE -i giocatori d azzardo continuano il bluff - Loransel : TAV TORINO LIONE :CAOS TOTALE -i giocatori d azzardo continuano il bluff -

(Di lunedì 30 luglio 2018)ha parlato negli ultimi giorni di alcune trattative del club granata, bluffando però in qualche caso…sotto sotto bluffa. Il patron del club granata ha sempre dichiarato di non trattare Simone Zaza, una piccola bugia che in chiaveci sta. In realtà l’affare c’è eccome, il calciatore vorrebbe tornare in Italia ed ilvorrebbe affiancarlo a Belotti creando una coppia da gol favolosa. In partedice la verità quando parla di fondi carenti in questa fase della sessione estiva, ma c’è un modo per reperirli. La cessione di Niang potrebbe fare molto comodo in tal senso ed il Nizza sembra essere intenzionato a fare un’offerta per il senegalese dopo l’addio di Balotelli. Insomma, un effetto domino non indifferente. Dopo l’addio di Super Mario il Nizza virerà su Niang, a quel punto ci sarebbero i fondi ...