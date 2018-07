: Campionessa di colore di lancio del disco ferita nella notte a Moncalieri [news aggiornata alle 11:32] - rep_torino : Campionessa di colore di lancio del disco ferita nella notte a Moncalieri [news aggiornata alle 11:32] - ESPADA1965 : Torino, agente spara a giovane somalo che aveva aggredito un collega - Daniela9bb : RT @AndreaSchiar: @SkyTG24 Torino, agente spara per difendere collega: pensione ferita -

Daisy Osakue,nazionale e record italiano under 23 di lancio del disco è statain strada da un gruppo di persone in auto.In foto diffusa sui social si vede la giovane in lacrime e con un occhio tumefatto. Da un'auto le hanno tirato un uovo o forse altri oggetti: ha una lesione alla cornea, dovrà essere operata e rischia di non partecipare agli europei di Berlino. L'aggressione a Moncalieri. (). Daisy è nata ada genitori nigeriani. Per i Carabinieri l' aggressione non è legata al razzismo.(Di lunedì 30 luglio 2018)