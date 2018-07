Torino capitale mondiale di Climathon 2018 | iscrizioni aperte fino al 15 agosto

meteoweb.eu

: Torino sarà la capitale mondiale di Climathon 2018 - vittoriopasteris : Torino sarà la capitale mondiale di Climathon 2018 - varesenews : Torino capitale mondiale di Climathon 2018 -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Sarà la città diil main stagedi, la maratonadi 24 ore organizzata da Climate-KIC, che si terrà il 26 ottobre prossimo con l’obiettivo di attivare i cittadini per raccogliere proposte per contrastare i cambiamenti climatici e rendere le nostre città sempre più sostenibili. L’appuntamento promosso da Climate-KIC, la più importante partnership europea pubblico-privata di imprese, Università e Centri di ricerca che raccoglie idee per contrastare i cambiamenti climatici attraverso l’innovazione, ha già raccolto l’adesione di molti centri urbani. L’edizione delè di particolare rilievo per il nostro Paese, che avrà per la prima volta l’onore di ospitare la sede principale dell’evento a livello, a. Per tutte le città che vogliano realizzare unc’è tempoal 15per formalizzare l’iscrizione. Possono candidarsi ...