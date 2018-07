Toninelli | ma che stai a fa’ con Fs?

Air Force Renzi - Di Maio e Toninelli salgono sull’aereo : “Ci sono 300 posti e Renzi voleva anche camera da letto e vasca” : Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sono saliti a bordo dell’Airbus di Stato all’arrivo nell’hangar di Fiumicino, prima di incontrare i giornalisti davanti all’aereo. I due hanno ricordato i costi e il risparmio per lo Stato, pari a circa 108 milioni. “Ci sono 300 posti a sedere e non è mai stato utilizzato – ha detto Di Maio mostrando l’interno dell’aereo in una diretta su Facebook – E Renzi ...

AIR FORCE RENZI - CONTE : “STOP CONTRATTO LEASING”/ “Spreco denaro pubblico” : anche Toninelli contro ex premier : CONTE rottama l'Air FORCE RENZI: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Tav : Mulè - è atteggiamento Toninelli che provoca rabbia e disgusto : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – ‘A proposito della Tav ciò che provoca rabbia e disgusto è proprio l’atteggiamento del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Dopo essersi lanciato in una personalissima rilettura storica propria di guarda indietro ed è incapace di governare, il ministro finalmente si toglie la maschera e dichiara quello che Forza Italia ripete da tempo: di concludere l’opera i 5Stelle non hanno alcuna ...

Trasporti - Toninelli : "Arriva il pacchetto 'Strade sicure' - più attenzione a ciclisti e bambini" : Il ministro annuncia un provvedimento che si compone di due ddl: uno sulla mobilità sostenibile, e uno che prevede modifiche al codice della strada. Previste novità per le biciclette e misure contro l'abbandono dei bimbi in auto

Anas-Ferrovie - il ministro Danilo Toninelli : “La fusione è certamente sbagliata. Fatta senza capire perché” : La fusione tra Ferrovie dello Stato e Anas “è certamente sbagliata perché è stata Fatta senza capire perché”. A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a margine di un convegno alla Camera. Una presa di posizione che si inserisce nel solco di quelle già espresse dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il leader leghista, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva detto infatti di ...

Sicurezza stradale : Toninelli - pronto pacchetto ‘strade sicure’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Un pacchetto ‘strade sicure’ per ridurre i numero di incidenti e per proteggere una categoria particolarmente disagiata quale è quella dei ciclisit. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso di un intervento al convegno “Sicuri in città”, che si è svolto oggi alla Camera. “Siccome gli incidenti su strade urbane incidono enormemente sul ...

Sicurezza stradale : Toninelli - pronto pacchetto ‘strade sicure’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Un pacchetto ‘strade sicure’ per ridurre i numero di incidenti e per proteggere una categoria particolarmente disagiata quale è quella dei ciclisit. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso di un intervento al convegno “Sicuri in città”, che si è svolto oggi alla Camera. “Siccome gli incidenti su strade urbane incidono ...

Migranti - Fratoianni a Salvini e Toninelli dopo l’esclusiva del Fatto : “Cercate militari che iniziano a raccontare verità” : “Ora cari Matteo Salvini e Danilo Toninelli, che fate? Denunciate Il Fatto Quotidiano?”. Il deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni chiede conto al ministro dell’Interno e al titolare del Mit di quanto fonti militari italiani hanno rivelato a Fabrizio D’Esposito e Antonio Massari: la Guardia costiera libica affonda i barconi con i Migranti a bordo. “Andate alla ricerca delle fonti militari italiane che evidentemente ...

Migranti : Stumpo - Toninelli conferma che chiusura porti grande bugia : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “La chiusura dei porti è una grande bugia. Oggi il ministro Toninelli rispondendo ad una interrogazione di Leu in commissione trasporti di Montecitorio sulla nave Aquarius ha candidamente confermato che non ha mai emanato nessun provvedimento per chiudere i porti”. Lo afferma il deputato di Leu, Nico Stumpo, componente della commissione Trasporti.“Anzi ci ha risposto che su nave Aquarius il ...

Migranti : Stumpo - Toninelli conferma che chiusura porti grande bugia : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “La chiusura dei porti è una grande bugia. Oggi il ministro Toninelli rispondendo ad una interrogazione di Leu in commissione trasporti di Montecitorio sulla nave Aquarius ha candidamente confermato che non ha mai emanato nessun provvedimento per chiudere i porti”. Lo afferma il deputato di Leu, Nico Stumpo, componente della commissione Trasporti.“Anzi ci ha risposto che su nave Aquarius ...

Alitalia - Toninelli assicura che tornerà di bandiera : Teleborsa, - Toninelli mira a far decollare Alitalia mantenendone l'italianità. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Conte, in un'intervista a RaiNews 24, ha dichiarato che "l'...

Alitalia - Toninelli assicura che tornerà di bandiera : Toninelli mira a far decollare Alitalia mantenendone l'italianità. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Conte, in un'intervista a RaiNews 24 , ha dichiarato che "l'italianità è ...

Apre la pista ciclabile sul Garda - lo spettacolo è mozzafiato. All’inaugurazione c’è anche Toninelli : “Il governo? Durerà 5 anni” : È stata inaugurata a Limone sul Garda, nel Bresciano, la nuova pista ciclopedonale a sbalzo sul Lago di Garda, considerata da molti ‘la più bella d’Europa’ se non del mondo. Si tratta dei due chilometri di un anello di 140 che costeggeranno il lago. “Il progetto mobilità dolce è quello che permette all’Italia di valorizzare il turismo” ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli presente All’inaugurazione ...

Migranti : Toninelli - più risultati in 45 giorni che in tanti anni : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Su #Migranti più risultati in 45 giorni che in tanti anni. Complimenti a @giuseppeconte”. Lo dichiara in un tweet il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Il governo del cambiamento sta ribaltando gli schemi. Con questa riconquistata credibilità internazionale l’Italia – sottolinea – non rimarrà più sola”. L'articolo Migranti: Toninelli, ...