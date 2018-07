Toninelli annuncia i vertici Fs | Battisti ad e Castelli presidente

ilgiornale

: (ANSA) - ROMA, 25 LUG - 'Ho appena firmato la decadenza dell'intero cda di Fs per chiudere con il passato'. Lo ann… - NicolaMorra63 : (ANSA) - ROMA, 25 LUG - 'Ho appena firmato la decadenza dell'intero cda di Fs per chiudere con il passato'. Lo ann… - RaiNews : #FS, con un post sulla sua pagina Facebook il ministro delle Infrastrutture Toninelli annuncia la decadenza dell'in… - GiostraGiacomo : Fs, Toninelli 'brucia' il Mef e annuncia le nomine di Battisti e Castelli - La Repubblica -

(Di lunedì 30 luglio 2018) La scorsa settimana, il governo aveva azzerato iaziendali del gruppo Ferrovie dello Stato. Questa mattina, nel corso dell'assemblea dell'azienda, inizialmente prevista per domani, ma iniziata alle 10.30 di oggi, sono stati decisi i nuovi membri del consiglio d'amministrazione e idi Fs.Al termine della riunione, durata poco più di un'ora, Danilo, ministro dei Trasporti,le nomine in un post di Facebook, sottolineando di aver scelto, per le cariche più importanti,"due eccellenti manager interni all'azienda, Gianfrancocome ad e Gianluigi Vittoriocome, che conoscono benissimo la struttura e sanno come far marciare i treni". Confermate nell'organico anche due consigliere che si erano dimesse, perché precedentemente non era stata applicata la clausola etica per l'ad deceduto. Non reggono quindi le insinuazioni "di chi ci ...