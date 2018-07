Tokyo apre la settimana in calo

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 21% - : ANSA, - Tokyo, 27 LUG - La Borsa di Tokyo comincia l'ultima seduta della settimana poco variata, riflettendo l'andamento misto degli indici azionari statunitensi, con la contrazione del listino ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 21% - : ANSA, - Tokyo, 27 LUG - La Borsa di Tokyo comincia l'ultima seduta della settimana poco variata, riflettendo l'andamento misto degli indici azionari statunitensi, con la contrazione del listino ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 36% - : ANSA, - Tokyo, 26 LUG - La Borsa di Tokyo comincia la seduta in positivo, seguendo il rialzo degli indici azionari statunitensi, dopo i segnali distensivi del vertice tra Usa e Unione Europea a ...

Tokyo - Borsa apre positiva : Nikkei +0 - 36% : 3.26 La Borsa di Tokyo comincia la seduta in positivo, seguendo il rialzo degli indici azionari statunitensi, dopo i segnali distensivi del vertice tra usa e unione europea a washington, che preludono a maggiori concessioni sulle barriere doganali. L'indice Nikkei guadagna lo 0,36% a quota 22.695,56, aggiungendo 81 punti. Sul fronte valutario lo yen SI svaluta sul dollaro a un valore di 110,80, e sull'euro a 130,10.

Borsa - Tokyo apre in positivo a +0 - 37% : 02.38 La Borsa di Tokyo apre in positivo sulla scia di Wall Street trascinata dai buoni risultati societari. L'indice Nikkei sale dello 0,37% a 22.592,94 punti nelle prime battute.

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 64% - : ANSA, - Tokyo, 24 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare il settore tecnologico Usa, ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 64% - : ANSA, - Tokyo, 24 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare il settore tecnologico Usa, ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 64% - : ANSA, - Tokyo, 24 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare il settore tecnologico Usa, ...

Borsa. Tokyo apre in rialzo a +0 - 64% : 04.35 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare dal settore tecnologico Usa, mentre i rendimenti dei bond decennali giapponesi si assestano sui massimi in 6 mesi, anticipando una modifica del piano di stimolo della Boj. L'indice Nikkei guadagna lo 0,64% a quota 22.540,60, aggiungendo 143 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza ...

Borsa. Tokyo apre in positivo a +0 - 64% : 04.35 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare dal settore tecnologico Usa, mentre i rendimenti dei bond decennali giapponesi si assestano sui massimi in 6 mesi, anticipando una modifica del piano di stimolo della Boj. L'indice Nikkei guadagna lo 0,64% a quota 22.540,60, aggiungendo 143 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza ...

Tokyo apre la settimana in retromarcia : Tokyo chiude la giornata al ribasso con l'indice Nikkei che ha perso l'1,27% finendo a 22.408,81 punti. Il più ampio paniere Topix cede lo 0,30% a 1.338,11 punti. Miste le borse cinesi. Segno più per ...

Borsa Tokyo apre in calo - -0 - 91% - : ANSA, - Tokyo, 23 LUG - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che anticipano nuove tensioni sul commercio globale, mentre pesano sul dollaro le ...

Borsa Tokyo apre in calo - -0 - 91% - : ANSA, - Tokyo, 23 LUG - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che anticipano nuove tensioni sul commercio globale, mentre pesano sul dollaro le ...

Pugilato : Vincenzo Mangiacapre passa professionista ma resta militare verso Tokyo 2020 : Novità per la boxe italiana. Vincenzo Mangiacapre sarà il primo pugile appartenente a un gruppo sportivo militare (Fiamme Azzurre) a passare professionista. Sarà dunque protagonista su più campi il nativo di Marcianise: il 10 agosto ci sarà l’esordio tra i pro nei pesi welter, nel frattempo però continuerà a combattere anche per quanto riguarda le World Series of Boxing. Mangiacapre, 29enne, vanta in carriera tre fondamentali medaglie di ...