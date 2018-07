Tina Turner | su Twitter | l’ultimo commovente saluto al figlio scomparso

Tina Turner - la dedica social per il figlio scomparso : ‘Il mio momento più triste’ : “Il mio momento più triste come madre“. A scriverlo su Instagram è Tina Turner, cantante afroamericana di enorme successo tra gli anni 60 e 90, che ha voluto sottolineare con queste parole e con una foto in cui la si vede lasciar cadere una rosa in mare il suo cordoglio per la prematura scomparsa del figlio Craig Raymond, scomparso a inizio luglio in circostanze tragiche. My saddest moment as a mother. On Thursday, July 19, ...