Tina Turner | l' addio al figlio con le ceneri nell' oceano

Tina Turner : su Twitter - l’ultimo (commovente) saluto al figlio scomparso : Tina Turner pubblica su Twitter una foto dell’ultimo saluto a suo figlio, morto suicida lo scorso 4 luglio. Le sue ceneri disperse in mare, con una rosa come ultimo omaggio. Il 4 luglio del 2018 Tina Turner ha dovuto dire addio al suo adorato figlio, Craig Raymond, trovato morto a Studio City. L’uomo, di soli 59 anni, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola nel suo ufficio di Los Angeles, dove lavorava come agente immobiliare. Una ...

Chi era Craig Raymond - figlio di Tina Turner : Craig Raymond è il figlio maggiore di Tina Turner, morto suicida all’età di 59 anni. La notizia del decesso è stata diffusa da TMZ, proprio nelle ore in cui Tina Turner si trovava ad assistere alle sfilate di Parigi. Un passato segnato dalla violenza, a causa degli abusi perpetrati dal suo patrigno ai danni della madre, Craig era stato spesso definito dalla popstar come un ragazzo “molto emotivo e sensibile”. Non era mai ...