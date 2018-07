allmusicnews

: The Waking Sleeper Band in radio con il nuovo singolo “Planetarium” - AllMusicNews3 : The Waking Sleeper Band in radio con il nuovo singolo “Planetarium” - pest_vamonos : The Waking Sleeper Band in radio con il nuovo singolo “Planetarium” - AllMusicNews3 : The Waking Sleeper Band in radio con il nuovo singolo “Planetarium” -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Theincon ilPlanetarium, brano accompagnato dal videoclip, per la regia di Alessandro Zunino, racchiude l’essenza di tutto il progetto, partendo storicamente dalle prime descrizioni ed osservazioni del cosmo, in piena epoca dell’impero romano, rappresentando in musica la figura di Archimede, non a caso creatore del primo rudimentale planetario di cui si abbia traccia documentata, ossia un apparecchio che riproduceva su una sfera la volta del cielo e un altro che prediceva il moto apparente del sole, della luna e dei pianeti. Cominciava quindi a nascere la necessità di definire e fissare il cielo, cercando di poter dare una spiegazione alle leggi che da sempre governano l’esistenza degli pianeti, del sole e più in generale delle stelle e delle galassie. L’immaginazione umana è il ponte che lega la terra al cosmo, e ...