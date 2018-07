Tg Rai | Mario Giordano si chiama fuori | «Cancellate il mio nome Mediaset resta la mia

davidemaggio

: Non hanno mai insultato il Presidente della Repubblica. Non hanno mai ceduto alla propaganda di chi contesta i vac… - matteorenzi : Non hanno mai insultato il Presidente della Repubblica. Non hanno mai ceduto alla propaganda di chi contesta i vac… - NicolaMorra63 : 'Grazie a Monica Maggioni, Antonio Campo dall'Orto, Mario Orfeo. #Rai': così nel suo ultimo tweet #MatteoRenzi sull… - Steve160769 : RT @matteorenzi: Non hanno mai insultato il Presidente della Repubblica. Non hanno mai ceduto alla propaganda di chi contesta i vaccini.… -

(Di lunedì 30 luglio 2018)“Fate come se avessi accettato.il mio“.si ètodalla corsa per la direzione dei telegiornali Rai. In un articolo pubblicato ieri sul quotidiano La Verità, il giornalista e attuale Direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’Informazione– che era dato tra i papabili per la direzione del Tg1 – ha spiegato di non essere interessato ad un futuro nel servizio pubblico. “Non lo so se il mioè stato davvero fatto per la Rai oppure no. Non lo so se, come mi hanno chiesto in tanti, le voci che circolano in queste ore siano soltanto voci oppure no. Lo so che sembra strano, ma è così: quando parte la girandola, il girandolato è quello che sa meno di tutti. Io, per dire, non so nulla. Davvero nulla. Ma, nell’eventualità ci fosse qualcosa di vero, ecco: fate come se avessi ...