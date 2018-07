Terremoto oggi in Calabria Ingv | ultime scosse | sisma M 3 7 al largo di Vibo Valentia

Terremoto L'Aquila - Ai proprietari di case A in aggregato E alloggi Case-Map senza canone : L'Aquila - I proprietari di alloggi classificati con esito di agibilità A in aggregato E in seguito al sisma del 2009 potranno usufruire di alloggi case e Map senza dover corrispondere il canone di affitto. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Assistenza alla popolazione, Francesco Cristiano Bignotti, ha infatti trasmesso la relativa delibera al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. "Questo provvedimento ...

Terremoto oggi A CATANIA M 3.6/ INGV - sciame sismico sull'Etna : oltre 80 scosse. M 3.3 nel Mar Ionio : Sicilia, TERREMOTO OGGI a CATANIA: 28 scosse, la più forte da M 3.6 a Ragalna. INGV, ultime scosse e timori: il vulcano Etna rischia così di risvegliarsi. Le novità e i dati in tempo reale(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:14:00 GMT)

Terremoto oggi a Vibo Valentia - M 2.7/ INGV - ultime scosse in Calabria : epicentro sisma a Filogaso : Terremoto oggi a Vibo Valentia, Calabria: sisma M 2.7, le ultime scosse INGV in tempo reale. Dati, danni e ultime notizie. No sciame sismico, epicentro a Filogaso(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:57:00 GMT)

Terremoto oggi a Cuneo M 3.3/ INGV - ultime scosse Stroppo : epicentro in Valle Maira : Terremoto oggi a Cuneo M 3.3, ultime scosse INGV: paura a Stroppo, epicentro a Valle Maira. Paura in molti comuni alpini, ma nessun ferito: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:22:00 GMT)

Terremoto vicino Tropea - paura in Calabria oggi 14 luglio : Un Terremoto piuttosto brusco ha svegliato all’alba i turisti e gli abitanti di Tropea, in Calabria. Intorno alle ore 4:50 del mattino c’è stato un brutto risveglio. La scossa di magnitudo 4,4 è stata registrata a largo della località, ad una profondità di 57 chilometri. Per fortuna, non sono stati segnalati danni a persone e cose. Secondo i dati diffusi dall’Ingv, i comuni interessati dalla scossa sono: Tropea, Drapia, Ricadi, ...

Terremoto oggi in Calabria/ INGV ultime scosse : Tropea - sisma M 4.4 al largo della costa vibonese : Terremoto oggi in Calabria INGV ultime scosse: Tropea, sisma M 4.4 al largo della costa vibonese. Paura questa notte, attorno alle ore 4:50: le terra ha tremato(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 08:08:00 GMT)

Giappone : forte Terremoto registrato oggi - ma da quelle parti non fa danni e vittime : terremoto registrato oggi in Giappone di magnitudo 6.0. Il sisma si è fatto sentire quando in Italia erano le ore 13.23. Il fenomeno tellurico, secondo le rilevazioni, si è sviluppato a circa 40 km di profondità. In questi casi, considerata la vicinanza della costa, si è subito temuto che potesse essere seguito da uno tsunami ma per il momento non si registra alcun tipo di allarme in quel senso. La notizia, rapportata soprattutto ai drammi che ...

Terremoto oggi a Palermo - M 3.7/ Ultime scosse INGV : sisma a Polizzi Generosa : Terremoto oggi a Palermo, M 3.7 Ultime scosse INGV: sisma a Polizzi Generosa. Questa mattina, poco dopo le ore 9:00, è tornata a tremare la terra nel palermitano(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 09:42:00 GMT)

Terremoto oggi a Macerata - M 3.2/ Ultime scosse INGV : Marche - sisma a Muccia. Paura ancora in Albania : Marche, Terremoto oggi a Macerata, scossa M 3.2: Ultime scosse INGV, il sisma con epicentro vicino a Muccia e Pievebovigliana. ancora Paura in Albania e Montenegro, sisma M 3.7(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:16:00 GMT)

Terremoto oggi A PALERMO - DOPPIA SCOSSA M 2.7/ INGV Ultime scosse : Sicilia - sciame sismico a Geraci : Sicilia, TERREMOTO OGGI a PALERMO di grado M 2.7 Richter: Ultime scosse INGV, il sisma con epicentro a Petralia Sottana. Dati in tempo reale OGGI 4 luglio 2018: no danni e feriti(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 20:42:00 GMT)

