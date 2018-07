Terremoto | nuova scossa in Calabria | avvertita anche in Sicilia MAPPE e DATI

Terremoto Indonesia - le immagini dall’isola di Lombok : l’ospedale è a pezzi e arriva una nuova scossa : Gli abitanti dell’isola di Lombok, in Indonesia, si sono riversati nelle strade dopo il Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito la zona. Nel video, le persone stanno verificando le condizioni dell’ospedale, dove i degenti sono stati evacuati, quando si verifica una nuova scossa di assestamento. L'articolo Terremoto Indonesia, le immagini dall’isola di Lombok: l’ospedale è a pezzi e arriva una nuova scossa proviene da ...

Terremoto : nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : 1/9 ...

Terremoto : forte scossa in Papua Nuova Guinea [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto in Albania - nuova forte scossa con epicentro vicino Durazzo : avvertita anche in Puglia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania alle 15:05 di oggi pomeriggio. L’epicentro è stato localizzato a Rrogozhinë, vicino Durazzo. La scossa è stata di magnitudo 4.7 secondo i primi dati diffusi dal Centro Sismico Euro/Mediterraneo, ed è stata avvertita nella capitale Tirana, su quasi tutta l’Albania e anche in Puglia. Pochi giorni fa, il 4 luglio, un’altra forte scossa di magnitudo simile aveva interessato ...

Nuova Zelanda - Terremoto magnitudo 6 - 1 : 5.45 Un terremoto di magnitudo 6,1 è avvenuto nella zona delle Kermadec Islands in Nuova Zelanda. Il terremoto è stato localizzato nella sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulanologia (INGV) di Roma.

Nuova scossa di Terremoto tra Emilia e Toscana [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Hawaii : nuova esplosione e forte Terremoto in cima al vulcano Kilauea : Un’altra piccola esplosione si è verificata in cima al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii, seguita da un terremoto di magnitudo 5.3. La scossa è avvenuta alle 3:19 del mattino (ora locale) ad una profondità di 0,5 km, con l’ipocentro a 6,1 km di distanza dal vulcano, secondo il Servizio Geologico Statunitense. Non sono stati riportati feriti gravi, né la minaccia di tsunami. L’esplosione in cima ha prodotto un pennacchio di cenere ...

Terremoto - nuova scossa in Centro Italia : paura a L’Aquila e Teramo [MAPPA e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - nuova scossa a Norcia avvertita da popolazione : nuova scossa di Terremoto con epicentro a 4 chilometri da Norcia. Il Terremoto con magnitudo 2.5 è stato registrato alle 15.37 dall'

Terremoto e ricostruzione : a Mirandola (MO) inaugurata la nuova Scuola di Musica : Le note giuste per la ricostruzione. Giornata di festa oggi per Mirandola, nel modenese, dove è stata inaugurata la nuova sede della Scuola di Musica, con annessa la biblioteca Musicale. Adiacente all’istituto scolastico, è stata costruita al posto dell’edifico originario, irrimediabilmente danneggiato dal Terremoto del 2012. Un intervento reso possibile grazie anche allo stanziamento di 650 mila euro da parte della struttura commissariale, ...

Terremoto : dalla fondazione Principe Carlo impegno per una nuova Amatrice : Si è conclusa la visita in Gran Bretagna del sindaco facente funzione di Amatrice, Filippo Palombini, che ha incontrato il Principe Carlo e la delegazione della Prince’s Foundation. Il primo cittadino del borgo reatino distrutto dal Terremoto del 2016 si è recato in visita a Poundbury, invitato all’incontro annuale dei vertici della fondazione. “Molto interessante la visita al nuovo quartiere di Dorchester, Poundbury – ha ...

Terremoto - trema ancora la Sicilia : nuova scossa sull’Etna - paura a Catania : Sciamo sismico in Sicilia: tra le 11.36 e le 12.28 di oggi, venerdì 25 maggio, sono state registrate otto scosse di cui l'ultima di magnitudo 3.2 sulla scala Richter e con epicentro a Milo, piccolo comune del parco del famoso vulcano in provincia di Catania, a circa 16 chilometri di profondità. Nessun danno a cose o persone.Continua a leggere

Nuova scossa di Terremoto nel Centro Italia - fortemente avvertita fino ad Ancona Video : Una Nuova scossa di terremoto ha colpito il Centro Italia, dopo qualche giorno in cui sembrava che lo sciame si fosse acquietato nella zona fra Muccia, Pieve Torina e Camerino. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto una magnitudo pari a 3.9 della scala Richter, e si sarebbe verificato precisamente alle 10:49 ora Italiana, sorprendendo gran parte della popolazione mentre era a lavoro o a ...

Nuova scossa di Terremoto in Centro Italia - epicentro ad Amatrice [DATI e MAPPE] : 1/4 ...