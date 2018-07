Terremoto in Indonesia | 16 morti Intrappolati 560 scalatori

Più di 500 escursionisti sono rimasti isolati dal Terremoto in Indonesia : Almeno 14 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite per il terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola turistica di Lombok, nel Sudest dell'Indonesia. Si sono messi in moto i soccorsi per trarre in salvo più di 500 persone, tra escursionisti e guide alpine, rimasti isolati dagli smott

Terremoto in Indonesia - il numero morti è destinato a salire : In Indonesia, il Terremoto del 29 luglio 2018 ha già fatto 13 vittime accertate, ma fonti autorevoli avvertono che il numero è destinato a salire. Ad essere colpita, l’isola Indonesiana di Lombok, una nota località turistica. Il portavoce della protezione civile locale, Sutopo Purwo Nugroho, ha detto: “Tredici persone sono morte, centinaia sono rimaste ferite e migliaia di case sono crollate o comunque hanno riportato danni”. Indonesia, trema la ...

Terremoto in Indonesia - oltre 200 persone isolate sul monte Rinjani - : Lo hanno reso noto le autorità locali precisando che le frane provocate dal sisma a Lombok, hanno interrotto le vie di fuga dall'isola. Il numero delle vittime è salito a 16, mentre sono almeno 160 i ...

Terremoto Indonesia : oltre 500 escursionisti isolati dal sisma a Lombok : oltre 500 persone, tra escursionisti e guide alpine, sono rimaste isolate a causa di frane verificatesi sulle pendici di un vulcano attivo nell’isola Indonesiana di Lombok a seguito del sisma magnitudo 6.4. Nell’area sono stati inviati elicotteri e squadre di soccorso terrestri che stanno perlustrando le pendici del Monte Rinjanim, dove sono presenti sentieri molto frequentati dai turisti in questo peridio dell’anno. Nel sisma ...

560 escursionisti sono intrappolati su un vulcano in Indonesia per il Terremoto : In due punti diversi, bloccati da due frane: le squadre di soccorso dicono che li libereranno oggi The post 560 escursionisti sono intrappolati su un vulcano in Indonesia per il terremoto appeared first on Il Post.

Indonesia : Terremoto di magnitudo 6.4 - 13 morti e 100 feriti : 11:55 - Secondo quanto riferisce il portavoce della protezione civile, Sutopo Nugroho, il bilancio del terremoto in Indonesia è salito a 13 morti, tra cui un turista malese giunto sul posto per un’escursione sul Monte Rinjani, e circa 100 feriti. Migliaia di case, inoltre, risultano essere state danneggiate dal sisma.terremoto a Lombok | IndonesiaIndonesia - È di 10 morti e 40 feriti il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 6.4 ...

Terremoto Indonesia - M 6.4 A LOMBOK : ALMENO 14 MORTI/ Ultime notizie video : proclamato stato di emergenza : TERREMOTO in INDONESIA M 6.4. Ultime notizie: dieci MORTI e 40 feriti, sisma a 100 km da Bali. Alle 5:47 locali, le 00:47 in Italia, ha tremato la terra nel sud est asiatico(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:21:00 GMT)

Terremoto Indonesia - M 6.4 : almeno 14 morti/ Video ultime notizie - danneggiato ospedale dell'isola di Lombok : Terremoto in Indonesia M 6.4. ultime notizie: dieci morti e 40 feriti, sisma a 100 km da Bali. Alle 5:47 locali, le 00:47 in Italia, ha tremato la terra nel sud est asiatico(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:18:00 GMT)

Indonesia - Terremoto di magnitudo 6.4 : decine di morti : Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha fatto tremare l'isola di Lombok, in Indonesia , la scorsa notte. L'epicentro ha avuto origine circa 500 chilometri a nord di Mataram, la città principale ...

Indonesia - Terremoto devasta Lombok : 14 morti e seicento feriti : Torna la paura in Indonesia, spesso devastata da sismi di fortissima intensità. Sono almeno 14 le vittime e 600 i feriti in per un terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola di...

INDONESIA - Terremoto SULL’ISOLA DI LOMBOK/ Ultime notizie - 14 morti dopo scossa M 6.4 : rischio tsunami : TERREMOTO in INDONESIA M 6.4. Ultime notizie: dieci morti e 40 feriti, sisma a 100 km da Bali. Alle 5:47 locali, le 00:47 in Italia, ha tremato la terra nel sud est asiatico(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:00:00 GMT)

Terremoto in Indonesia di 6.4 sull'isola di Lombok : 13 morti e 600 feriti : Torna la paura in Indonesia, spesso devastata da sismi di fortissima intensità. Sono almeno tredici le vittime e 600 i feriti in per un Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola di...