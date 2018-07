Terra Sindaco Aprilia | Marocchino ucciso | non risultano ronde dei cittadini

romadailynews

(Di lunedì 30 luglio 2018) “È successo in un quartiere adiacente alla città. L’auto dell’uomoè stata vista entrare in una strada senza uscita. Si tratta di una Renault Mègane che, peraltro, pare fosse già stata avvistata in passato. Da lì è stato dato l’allarme ai Carabinieri – racconta ildiAntonioa Ma cos’è questa estate su Radio 24 -. Tre dei nostri conhanno deciso di seguire la vettura fino alla Nettunense, dove è avvenuto l’incidente. La ricostruzione che mi è stata fatta dal Comandante del Reparto Territoriale è più o meno questa”. “Non conosco questi trema posso dire che non ci sonosul territorio.non è il Far West: come in altre zone della provincia e della regione, abbiamo avuto furti e altri piccoli episodi e la gente è un po’ esasperata ma siamo in una situazione di normalità”. L'articolo):...