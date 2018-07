Italo-senegalese cacciato dagli uffici Asl di Teramo : “Vattene - questo non è il veterinario” : La denuncia ai carabinieri di un 39enne Italo-senegalese da 18 anni in Italia. Sarebbe stato cacciato in malo modo dagli uffici dell'Asl di Teramo da un impiegato che lo avrebbe apostrofato con queste parole: "Che vuoi? questo non è l'ufficio del veterinario". Anche la direzione sanitaria teramana ha annunciato una indagine interna.Continua a leggere