Tennis | Nadal ancora leader Atp Halep consolida il primato Wta

Tennis - classifiche : Berrettini vede la Top 50 - Nadal e Halep al comando : Due le italiane fra le prime cento al mondo: la migliore resta Camila Giorgi, sebbene la marchigiana perda ancora una piazza, da 36a 37, e Sara Errani, ferma per colpa della squalifica e indietro di ...

Tennis - Ranking ATP (30 luglio) : Rafael Nadal in testa su Federer - Fognini numero 15. Berrettini - che scalata! : Non cambia la top 10 del Ranking ATP dopo l’aggiornamento di oggi lunedì 30 luglio. Rafael Nadal non è sceso in campo in settimana e rimane al comando con 9310 punti, oltre 2000 di vantaggio su Roger Federer, anch’egli rimasto a riposo. Il mancino di Manacor e il Maestro di Basilea guidano senza problemi, terza posizione per il tedesco Alexander Zverev che ha 270 lunghezze di margine su Juan Martin Del Potro. Kevin Anderson si ...

Napoli - le verità di Hamsik : “volevo fare il Tennista - Nadal il mio idolo! Cina? Mi avrebbe cambiato la vita ma…” : Marek Hamsik svela un particolare retroscena sulla sua passione per il tennis e il suo idolo Rafa Nadal: successivamente il capitano del Napoli parla del suo possibile trasferimento in Cina A volte le carriere di alcuni sportivi si decidono in base ad una scelta, spesso fatta da bambini, quella legata al classico ‘cosa vuoi fare da grande?’. Marek Hamsik, uno dei migliori centrocampisti del calcio moderno, nonchè capitano del ...

Tennis - Nadal sempre il n. 1 del mondo : ROMA, 23 LUG - Fabio Fognini si conferma il primo dei Tennisti italiani , è 14mo, nella nuova classifica mondiale pubblicata oggi, che vede al primo posto sempre lo spagnolo Rafa Nadal, seguito da ...

Tennis - Ranking ATP (16 luglio) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership. Djokovic nella top10 - Fognini n.1 italiano : Rafael Nadal rafforza la propria leadership nel Ranking ATP dopo il torneo di Wimbledon. Lo spagnolo, approfittando dell’inattesa sconfitta di Roger Federer nei quarti di finale contro il sudafricano Kevin Anderson (finalista ai Championships), ha portato a oltre 2000 punti il vantaggio sul rossocrociato. Un tesoretto che renderà arduo al fenomeno di Basilea, numero due del mondo, ritrovare la vetta della graduatoria. Chi può sorridere è ...

Tennis - sabato stellare a Wimbledon tra Nadal-Djokovic e la finale donne : Le cifre del torneo raccontano quello che sarà il canovaccio tattico del match: Serena, numero 181 del mondo, ma è già 28, e onorata comunque della testa di serie numero 25, è la giocatrice che ha ...

Tennis - Wimbledon - semifinali : Nadal-Djokovic e Anderson-Isner : Come spesso accade, Wimbledon propone come piatto forte del secondo venerdì, una semifinale nobile e una semifinale tra outsider. Quella nobile , programmata per seconda, la giocheranno Rafael Nadal e ...

Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Roger Federer e Rafa Nadal tornano in campo per giocare i quarti di finale nel torneo, e viaggiano verso un altro duello in finale

Tennis - Wimbledon : Camila Giorgi vola ai quarti : troverà Serena Williams. Federer e Nadal avanzano : LONDRA - Camila Giorgi accede ai quarti di finale del tabellone femminile a Wimbledon. L'azzurra n.52 del mondo, nel terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England ha eliminato la russa ...

Tennis - Wimbledon : Federer e Nadal pronti per il 'big monday' : Ernests Gulbis, Lettonia,, numero 138 del mondo, prima volta agli ottavi a Wimbledon in 11 partecipazioni. Se batte Nishikori, Gulbis diventa il sesto qualificato di sempre a raggiungere gli ottavi a ...

Tennis - Wimbledon Nadal agli ottavi - eliminato Fognini. Fuori a sorpresa Halep : Il tedesco, numero 3 del mondo e 4 del seeding, è crollato fisicamente contro il lettone Ernests Gulbis, sceso al gradino 138 del ranking Atp, che si è imposto per 7-6 , 2, , 4-6, 5-7, 6-3, 6-0. ...

Tennis - Wimbledon : Nadal agli ottavi. Halep eliminata : FUORI A SORPRESA SIMONA Halep - Contro ogni pronostico, invece, la numero 1 del Mondo Simona Halep è stata eliminata al terzo turno. La rumena, fresca vincitrice del Roland Garros, ha perso contro la ...

Tennis - Wimbledon : Nadal non dà scampo a De Minaur. Halep k.o. : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Rafael Nadal raggiunge Roger Federer agli ottavi di finale di Wimbledon. Lo spagnolo ha battuto per 6-1 6-2 6-4 l'austrialiano Alex De Minaur garantendosi di ...

Tennis - Wimbledon : Nadal e Djokovic cercano gli ottavi : Per le donne sempre nei sedicesimi in campo la n.1 Halep contro la giocatrice di Taiwan Su-Wei Hsieh, n.48 al mondo. La n.10 Kerber trova la giapponese ventenne Osaka mentre Ostapenko dovrebbe aver ...