Tennis | Matteo Berrettini | l’astro nascente La testa giusta per continuare a crescere

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini fa doppietta. Trionfo in doppio con Daniele Bracciali : Matteo Berrettini concede il bis nel torneo ATP di Gstaad. Dopo la vittoria in singolare (prima della carriera), il Tennista romano si ripete anche in doppio in coppia con Daniele Bracciali. Il duo azzurro ha sconfitto per 7-6 7-6 l’ucraino Denis Molchanov e lo slovacco Igor Zelenay in poco più di un’ora e mezza di gioco. Questo è il primo successo in carriera in doppio per Berrettini, mentre per Bracciali si tratta della sesta ...

Tennis - Matteo Berrettini vince l’ATP di Gstaad : “Un momento incredibile - il primo gradino della mia scalata” : Matteo Berrettini è l’uomo del giorno per quanto riguarda il Tennis italiano. Il 22enne ha infatti vinto il torneo ATP 250 di Gstaad sconfiggendo il quotato Roberto Bautista-Agut, numero 16 al mondo, nella combattuta finale sulla terra rossa svizzera. Il laziale ha confezionato una vera e propria impresa chiudendo al meglio una settimana eccezionale che lo ha consacrato nel circuito che conta: quello odierno è infatti il primo successo di ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini vincendo il torneo? Che trionfo dell’azzurro : Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Gstaad e ha così potuto festeggiare il primo trionfo in una competizione del massimo circuito. Il 22enne si è consacrato nel cuore della stagione della sua esplosione definitiva, l’Italia ha trovato un nuovo giovane fenomeno in un momento davvero molto positivo per il nostro Tennis. Il nuovo numero 54 del mondo si è preso il lusso di sconfiggere il quotato Roberto Bautista-Agut e ha così ...

Tennis - Atp Gstaad 2018 : la prima volta di Matteo Berrettini! Che vittoria in finale su Bautista Agut! : Continua il momento d’oro del Tennis italiano al maschile: dopo la doppia vittoria della scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, oggi è la volta di Matteo Berrettini, che per la prima volta in carriera vince un torneo ATP. Suo il trionfo sulla terra battuta di Gstaad, in Svizzera: sconfitto in due set l’iberico Roberto Bautista Agut, numero due del seeding, con lo score di 7-6 (9) 6-4 al termine di una sfida ...

Tennis - Matteo Berrettini sfiora la top 50 del ranking ATP! Quante posizioni ha guadagnato con la vittoria di Gstaad? : Matteo Berrettini non dimenticherà mai domenica 29 luglio 2018, la data del suo primo trionfo nel massimo circuito. Il 22enne ha conquistato l’ATP 250 di Gstaad, torneo di un certo calibro che si è disputato sulla terra rossa della cittadina svizzera: il laziale ha sconfitto il quotato spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 16 al mondo, per 7-6(9) 6-4 e ha così confermato la sua crescita esponenziale negli ultimi ultimi mesi. Il Tennis ...

Tennis - ATP Gstaad : Matteo Berrettini-Roberto Bautista Agut. Programma - orario e tv della finale : Continua il momento d’oro del Tennis italiano al maschile: dopo la doppia vittoria della scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, oggi potrebbe essere la volta di Matteo Berrettini. L’azzurro per la prima volta in carriera è giunto in finale in un torneo ATP ed ora sulla terra battuta di Gstaad, in Svizzera, cerca il bersaglio grosso. L’italiano sarà opposto, a partire dalle ore 11.30, all’iberico Roberto ...

Tennis - Matteo Berrettini in Finale a Gstaad : quante posizioni ha guadagnato nel ranking? L’azzurro si avvicina alla top 50! : Matteo Berrettini si è letteralmente scatenato a Gstaad e ha raggiunto la Finale del torneo ATP 250. Domani il 22enne tornerà sulla terra rossa svizzera per affrontare l’ostico Roberto Bautista-Agut con l’obiettivo di conquistare il primo titolo nel massimo circuito. Il laziale ha tutte le carte in regola per centrare la clamorosa impresa e proverà a fare saltare il banco ma intanto arrivano delle ottime notizie per il Tennista ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini non si ferma più! Prima finale della carriera : Continua il momento magico del Tennis italiano maschile. Dopo le vittorie nella scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, domani ci proverà Matteo Berrettini nel torneo ATP di Gstaad. Si tratta della Prima finale della carriera per il Tennista romano, che ha sconfitto in semifinale l’estone Jurgen Zopp, numero 107 del mondo, in due set co il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini vola! Dominato Feliciano Lopez : prima semifinale in carriera : Prosegue il periodo d’oro del Tennis italiano. Dopo le vittorie di Fabio Fognini e Marco Cecchinato la scorsa settimana, stavolta è il turno di Matteo Berrettini, che a Gstaad ha centrato la prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Il Tennista romano si è sbarazzato dello spagnolo Feliciano Lopez, battuto con un netto 6-4 6-3 in appena un’ora di gioco. Sessantaquattro minuti di grande Tennis per Berrettini, che a dispetto ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini agli ottavi - spazzato via il moldavo Radu Albot : Prosegue l’avventura a Gstaad per Matteo Berrettini: sulla terra battuta elvetica l’azzurro batte il moldavo Radu Albot per 6-4 6-2 in un’ora ed un quarto di gioco e passa agli ottavi di finale, dove affronterà il russo Andrey Rublev, numero quattro del tabellone, che al primo turno ha usufruito di un bye. Nel primo set il nostro portacolori inizia subito andando in difficoltà al servizio: annullate due palle break al moldavo ...

Tennis / Trofeo So.Na.D. - Andrea Fuschini e Matteo Babini subito a segno sui campi di casa : Ora il secondo tabellone presidiato dalle teste di serie, nell'ordine i 4.2 Matteo Nibbio , Marina Sport Center, , Enrico Cicognani, Lorenzo Quarti , Marina Sport Center, e Simone Baldazzi. Sport

Tennis : le qualità di Matteo Berrettini. Gli aspetti tecnici da consolidare per il definitivo salto di qualità : Nel 2016, Matteo Berrettini aveva perso sei mesi. Un infortunio al piatto tibiale sinistro gli aveva portato via quasi tutto l’anno, mentre veleggiava vicino alla cinquecentesima posizione del ranking ATP. Stava cercando, al pari di tanti altri azzurri, di farsi largo in quella selva oscura che sono i tornei Futures e i Challenger, dove ogni punto vale la vita, dove ogni soldo lo si cerca di guadagnare sputando quasi sangue, perché a quei ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno. L’azzurro sconfitto nettamente da Henri Laaksonen : Niente da fare per Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP di Bastad (Svezia). L’azzurro è stato sconfitto nettamente dallo svizzero Henri Laaksonen (n.148 ATP), sulla terra rossa scandinava, con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora precisa di gioco. Una prestazione sottotono del romano che non è mai riuscito a trovare la misura dei propri colpi, al cospetto di un avversario solido, bravo a concretizzare l’occasione. ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Matteo Berrettini accede al secondo turno. Vittoria in rimonta su Leonardo Mayer : Continuano le buone notizie per il Tennis italiano all’ATP di Bastad. Dopo il superamento delle qualificazioni da parte di Simone Bolelli, è arrivata la Vittoria di Matteo Berrettini nel primo turno del torneo svedese. Il Tennista romano ha sconfitto in rimonta in tre set l’argentino Leonardo Mayer, numero 36 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco. L’equilibrio nel ...