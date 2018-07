Temptation Island | Michael su Lara | “Sta facendo la Pu***na”

Temptation Island 2018/ Diretta e coppie : Teresa provoca Andrea - Raffaela in crisi (quarta puntata) : TEMPTATION ISLAND 2018, cosa accadrà nella quarta puntata, in onda questa sera 30 luglio? Un tradimento, due falò di confronto e l'inizio dei weekend da sogno(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 22:36:00 GMT)

Temptation Island - Michael furioso con Lara : «E' solo una sfigata. Sta passando per una p...» : Nella quarta puntata di Temptation Island in diretta su canale 5, dopo l'ucita insieme di Giada e Francesco è il momento di parlare di Lara e Michael. Temptation Island, Giada e Francesco non si ...

Temptation Island - Giada e Francesco non si lasciano : «Siamo più innamorati di prima» : A Temptation Island se tre coppie hanno deciso di proseguire il loro viaggio da separati, per Giada e Francesco nella puntata del 30 luglio è arrivato il momento del falò di confronto. Segui il live ...

TERESA LANGELLA / Temptation Island 2018 - innamorata di Andrea? "Tu non hai bisogno di parlarmi - ti capisco" : Da corteggiatrice a possibile tronista passando da Temptation Island 2018, TERESA Langela ha conquistato Andrea e uscirà dal villaggio con lui? Il misterioso tatuaggio lascia pensare che...(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 22:32:00 GMT)

RAFFAELA E ANDREA / Lui tra le braccia di Teresa - lei in lacrime : "Sono schifata" (Temptation Island 2018) : RAFFAELA Giudice e ANDREA Celentano stanno vivendo una crisi senza precedenti, complice la presenza della single Teresa. Sta nascendo un nuovo amore? (Temptation Island 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 22:30:00 GMT)

Giada e Francesco escono insieme da Temptation Island : le loro prime parole : Temptation Island: Francesco e Giada non si sono lasciati E’ da poco iniziata una nuova puntata della quinta edizione di Temptation Island. E all’inizio della puntata c’è stato immediatamente il confronto tanto atteso tra Giada Giovanelli e Francesco Branco. In questa circostanza Francesco è arrivato al falò finale decisamente nervoso ed arrabbiato con la sua fidanzata, tanto da arrivare a fare un monologo vero e proprio. Cosa ...

GIUSEPPE SANTAMARIA/ Chiede un massaggio - Lara accetta : lontano dalle telecamere (Temptation Island 2018) : GIUSEPPE SANTAMARIA è uno dei single di Temptation Island 2018. Il ragazzo si è avvicinato a Lara Zorzetto, fidanzata di Michael Di Giorgio. Appuntamento questa sera su Canale 5!(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 21:48:00 GMT)

Temptation Island 2018 - Giada Giovanelli e Francesco Branco stanno insieme (video) : Falò di confronto anticipato anche per Giada Giovanelli e Francesco Branco nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2018. Francesco ha perso l'autostima per 'colpa' del rapporto con Giada: "Mi hai reso una persona insicura. Non mi frega più di apparire. Sono diventato un materialista di m.rda grazie a te. Lì dentro, ho ritrovato me stesso grazie ad alcune amicizie femminili. Hai usato le mie debolezze. Non sono stato dieci ...