Temptation Island | Michael rifiuta il falò di confronto con Lara

: Riassunto della puntata odierna di Temptation Island. #temptationisland - RudyZerbi : Riassunto della puntata odierna di Temptation Island. #temptationisland - simone_paciello : Fanno più massaggi a Temptation Island che nel centro estetico. #temptationisland - simone_paciello : L’unica soluzione per placare l’ormone adolescenziale a Temptation Island. #TemptationIsland -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Stasera su Canale 5 andra' in onda la penultima puntata diricordiamo che il finale di stagione verra' trasmesso dopodomani, mercoledì 1° agosto, sempre a partire dalle 21.25. Settimana scorsa abbiamo assistito VIDEO al falò dianticipato tra Ida e Riccardo, che ha portato la coppia fuori dal programma insieme. In questa quarta puntata, però, Filippo Bisciglia dovra' condurre il racconto dell’ennesima decisione, di fine o proto di rapporto, tra Giada e Francesco. La terza puntata, infatti, è finita con la richiesta da parte di Giada VIDEO di poter incontrare il suo fidanzato. Quest’ultimo ha accettato di presentarsi all’incontro, ma come andra' finire? Non si ha ancora nessuna certezza, ma secondo alcuni indizi trapelati da Instagram, i due si potrebbero essere lasciati proprio durante il fatidico falò. Infatti avrebbero terminato di rsi a ...