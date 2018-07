Temptation Island 5 – Quarta puntata del 30 luglio 2018 – Verso i confronti finali

Temptation Island - Lara incastra Michael ma finisce male : Lara scherza col fuoco e, alla fine, si brucia. Una delle coppie più discusse di questa edizione di "Temptation Island", il reality che mette alla prova i sentimenti, è quella formata da Lara e ...

Replica Temptation Island - 4^ puntata visibile su Mediaset Play e La5 : Si avvicina il gran finale di Temptation Island 2018: lunedì 30 luglio sarà trasmessa la quarta e penultima puntata di questa quinta stagione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Settimana dopo settimana, gli ascolti del programma sono cresciuti sempre di più fino ad arrivare alla soglia record del 22.50%. Tutti coloro che non potranno seguire in tv la quarta puntata del reality avranno la possibilità di rivedere la trasmissione in ...

Temptation Island - Martina non resiste e tradisce Gianpaolo : Fino alla scorsa settimana Gianpaolo era sicuro che tra la sua Martina e il bel tentatore Andrew non sarebbe mai accaduto nulla. Ma, siccome le telecamere di "Temptation Island" non mentono mai, ...

Temptation Island : Lara tende una trappola a Michael - lui svela di recitare un ruolo : A Temptation Island molto fermento sta generando la travagliata storia d'amore tra Lara e Michael. I due ragazzi hanno mostrato segni di cedimento nel rapporto sin dalle prime puntate durante le quali il ragazzo ha immediatamente iniziato a parlar male della sua compagna e a rivelare ad altre tentatrici dettagli molto intimi e privati della loro vita di coppia. Lara non ha mai digerito il comportamento e le parole del suo compagno, pertanto, ...

Temptation Island 2018 / News sulle coppie : foto - vacanza da single per Martina - Raffaela e Giada? : Temptation Island 2018, anticipazioni quarta puntata. Francesco come Riccardo Guarnieri: grazie al programma arriva un'importante svolta personale(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:14:00 GMT)

Temptation Island - le anticipazioni : Martina tradisce Gianpaolo con un tentatore : La quarta puntata di Temptation Island in onda lunedì sera su canale 5 promette ancora una volta tanti colpi di scena e mostra una coppia in crisi al falò di chiarimento con Filippo Bisciglia . Si ...

Temptation Island - doppio appuntamento. Anticipazioni : week end da sogno con i single e falò della verita per le coppie rimaste in gara : Ultime due puntate imperdibili e piene di colpi di scena per ' Temptation Island ', il programma leader negli ascolti condotto da Filippo Bisciglia . Eccezionalmente saranno due gli appuntamenti di ...

Temptation Island - Martina tradirà Gianpaolo : La quarta puntata di Temptation Island in onda lunedì sera su canale 5 promette ancora una volta tanti colpi di scena e mostra una coppia in crisi al falò di chiarimento con Filippo Bisciglia . Si ...

Temptation Island - doppio appuntamento - Anticipazioni : il momento del falò della verità per le coppie. : Ultime due puntate imperdibili e piene di colpi di scena per ' Temptation Island ', il programma leader negli ascolti condotto da Filippo Bisciglia . Eccezionalmente saranno due gli appuntamenti di ...

Temptation Island 2018/ News sulle coppie - Martina cadrà in tentazione : rottura imminente con Gianpaolo? : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni quarta puntata. Francesco come Riccardo Guarnieri: grazie al programma arriva un'importante svolta personale(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Temptation Island - fra ?Ida Platano e Riccardo Guarnieri è amore vero. Ecco perché : Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno grandi progetti per il futuro. Dopo essere usciti da Temptation Island, la coppia nata a Uomini e Donne sembra essere molto più solida di...

Maria De Filippi con Temptation Island - il passepartout per il futuro della Tv generalista : Mentre si discute intensamente, come direbbe il buon Julio Iglesias, con il corpo e con la mente, sul futuro della governance Rai giallo-verde, c'è chi la televisione la fa e la cuce come un buon vecchio sarto confeziona un abito su misura per il proprio cliente, disposto a pagare qualche euro in più, ma certo di avere addosso un capo all'altezza delle sue aspettative.Nel caso specifico ci riferiamo a Temptation island, il programma ...

Temptation Island 2018/ News sulle coppie - Francesco come Riccardo : la svolta dopo il programma : Temptation Island 2018, anticipazioni quarta puntata. Francesco come Riccardo Guarnieri: grazie al programma arriva un'importante svolta personale(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Lidia Vella contro Riccardo Guarnieri : "Il classico Peter Pan" : Temptation Island 2018, anticipazioni quarta puntata. Cosa accadrà alle ultime coppie rimaste? Intanto ci sono nuove nubi all'orizzonte per Valentina e Oronzo(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:20:00 GMT)