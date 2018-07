Tempo di una nuova avventura | La-Mulana 2 sarà disponibile nella giornata di oggi

MalTempo - Novara colpita da una tromba d’aria e un violento nubifragio : circa 100mm di pioggia in un’ora [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Giffoni Film Festival - Siani : 'Torno a Napoli per una favola conTemporanea' : "A Napoli ci fermeremo un po', almeno 3-4 settimane, e sono felice di annunciare che molto probabilmente gireremo anche nella Città della Scienza". "Napoli oggi è viva, batte, è una citta' che ha ...

The Division 2 : nessuna esclusiva Temporale per i DLC : The Division 2 è stato tra i protagonisti dell'E3 2018, calcando sia il palco del media breafing di Microsoft che quello della conferenza Ubisoft. In entrambe le occasioni gli sviluppatori non hanno parlato di alcun accordo commerciale per i DLC e i contenuti del gioco, lasciando senza risposta le domande dei fan ansiosi di scoprirne di più sull'argomento.I DLC del primo The Division erano esclusiva temporale per Xbox One, e considerando come il ...

Cronaca di una notte magica al Forte Arena : Sting incanta il pubblico con le sue canzoni senza Tempo : Cronaca di una notte magica al Forte Arena: Sting incanta il pubblico con le sue canzoni senza tempo, splendide e straordinarie. Con quello stile e quel carisma planetario che ha lasciato a bocca ...

Anpal servizi aggira il decreto dignità e lascia a casa una neo-mamma per non assumerla a Tempo indeterminato : La società Anpal servizi, costola dell'agenzia nazionale per le politiche attive del ministero del Lavoro, si è avvalsa delle norme previste dal decreto dignità non per stabilizzare i lavoratori precari che da anni operano in azienda, ma al contrario per mandare a casa due lavoratrici in scadenza. Tra le vittime del provvedimento c'è Valeria, 35enne diventata mamma lo scorso 9 luglio, a cui è stato comunicato il mancato rinnovo del contratto a ...

Air Italy. I sindacati dal prefetto : Call Center ritorna a Tempo pieno. Sui trasferimenti nessuna apertura : "Auspichiamo conclude il documento che all'incontro la politica nazionale di concerto con quella regionale possano dare un impulso positivo all'ennesimo capitolo della dura vertenza Meridiana"

"Non ho Tempo per una fidanzata" : pro player scarica la modella Yanet Garcia per concentrarsi su Call of Duty : Douglas "FaZe Censor" Martin è un giocatore professionista di Call of Duty che nell'ultimo periodo non sta raggiungendo dei risultati particolarmente positivi. Quest'anno ha faticato parecchio non riuscendo a a partecipare al primo stage della Call of Duty World league salvando poi la situazione firmando con un team diverso che gli ha garantito un posto nello Stage 2.Le cose però potrebbero cambiare dato che Martin dovrebbe avere molto più tempo ...

Proteggere le pitture ad olio conTemporanee dall’usura del Tempo? La chimica può darci una mano : Patine superficiali che offuscano lo splendore originario dei colori, efflorescenze, una imprevedibile sensibilità all’acqua e ai solventi in generale, pitture che colano anche dopo tanti anni che i quadri sono stati completati. C’è tutta una casistica di problemi di conservazione che riguardano i dipinti del XX e XXI secolo e che sono nettamente diversi da quelli delle opere realizzate nei secoli precedenti. A identificarli e a scoprire ...

"Musica nel Tempo" - una rassegna per organo a Millesimo : Al via la rassegna 'Musica nel Tempo' presso il Santuario Nostra Signora del Deserto di Millesimo, che può vantare al suo interno la presenza di un prestigioso organo Agati. GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2018, ...

MalTempo - nubifragi e trombe d’aria. Danni a Asti - a Vercelli crolla il tetto di una chiesa : Alberi sradicati, rami spezzati, allagamenti, tetti scoperchiati: Danni e disagi per il Maltempo in diverse zone del Piemonte come l’Astigiano, dove si contano diversi Danni anche per colpa di trombe d’aria. A Vercelli il vento ha fatto crollare una parte del tetto della chiesa di Sant'Agnese: nessuno è rimasto ferito.Continua a leggere

MalTempo Varese : asfalto cede in centro - si apre una voragine : Una voragine, profonda circa quattro metri, si è aperta nel centro di Varese, in piazzale Kennedy. L’asfalto è sprofondato all’improvviso, questa mattina, forse anche a causa delle piogge battenti della scorsa notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e al momento il personale dell’ufficio tecnico comunale sta effettuando le verifiche unitamente ai pompieri. L'articolo Maltempo Varese: ...

La modella spiega perché ha sfilato mentre allattava la figlia : "Sono mamma a Tempo pieno - non avevo una babysitter" : Ha allattato la figlia di cinque mesi mentre sfilava in passerella. Mara Martin, modella della rivista Sports Illustrated, è finita sui giornali per quel gesto, a suo dire del tutto spontaneo. Nulla di preparato: "Non ho un lavoro, sono una mamma a tempo pieno, quindi non avevo una babysitter", ha affermato la trentenne. La storia è subito diventata popolare a dimostrazione del fatto che l'allattamento può essere ...

Dichiarazioni shock di Saviano a “Che Tempo che fa” su terremotati e migranti : è una bufala? : Sta girando da alcune ore su Facebook un meme riguardante il discusso scrittore Roberto Saviano, da tempo al centro di una polemica distanza con Salvini sulla questione migranti e che oggi 20 luglio, proprio per le sue posizioni pro accoglienza, vede associate alla sua persona alcune Dichiarazioni incredibili che investono anche i terremotati. L'immagine in questione, più in particolare, riporta un virgolettato dello stesso Saviano durante una ...

Cristiano Ronaldo : "Juve la mia scelta da Tempo. In Champions porto fortuna" : Perché proprio alla Juve? "È stata una decisione facile, la Juve è una delle migliori squadre al mondo e ho scelto di giocare qui già da tempo. Ha un grande presidente, un grande allenatore". Le ...