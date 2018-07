Tav - Di Maio raccoglie la sfida : “Siamo pronti al referendum” : Nuovo botta e risposta sulla Tav, tra i principali nodi dentro e fuori il Governo. Nei giorni scorsi Sergio Chiamparino ha evocato l’ipotesi di un referendum per dimostrare che il consenso all’opera è maggioritario. Questa mattina (lunedì 30 luglio), parlando alla trasmissione Omnibus, il vicepremier Luigi Di Maio ha raccolto la sfida....

Ilva : vertice con Di Maio al ministero - al Tavolo 62 sigle : Roma, 30 lug., askanews, - È in corso al ministero dello sviluppo economico il tavolo inter-istituzionale sull'Ilva di Taranto. All'incontro sono presenti 62 sigle tra sindacati, enti locali e altre ...

Tutto esaurito al Tavolo Ilva. Di Maio : "Ci tenevo a far vedere il piano Mittal a tutti" : tavolo affollatissimo al Ministero dello Sviluppo sul futuro dell'Ilva. Sono presenti i rappresentanti di 62 sigle per la presentazione della proposta migliorativa di ArcelorMittal per il gruppo siderurgico. Al tavolo sono presenti sindacati, enti locali - ma non c'è il sindaco di Taranto, per protesta - associazioni ambientali e di cittadini."So bene che questa procedura può sembrare inusuale - ha detto il ministro dello Sviluppo ...

Di Maio apre al referendum sulla Tav : «Non ci sottrarremo» : Di Maio torna sulla questione Tav in un'intervista a Ombibus su La7: «Nel contratto di governo con la Lega abbiamo concordato che quell'opera va integralmente ridiscussa. Questa...

Ilva - polemica sul Tavolo al Mise/ Di Maio : “Ascoltiamo tutti” - Re David : "Non è un confronto" : Ilva, polemica sul tavolo Mise con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti", ma non mancano critiche da parte anche del sindacato, come nel caso della Fiom(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:39:00 GMT)

Tav - Di Maio : 'Mai un'opera che deve essere fatta col filo spinato' : Roma, 30 lug., askanews, - Sulla Tav 'siamo andati oltre la consultazione territoriale. Da anni i cittadini in Val di Susa dicono che non c'è la possibilità' di realizzarla. Così il vicepremier, Luigi ...

Luigi Di Maio : "La Tav è un'opera vecchia - non ci sottraiamo a un referendum". Ma la Lega compatta : "Si deve fare" : Luigi Di Maio torna a mostrarsi molto scettico a proposito della Tav. Il ministro, intervenendo a Omnibus su La7, afferma: "I cittadini della Val di Susa ci dicono che non c'è la possibilità di fare quell'opera perché è vecchia. Quando abbiamo fatto il contratto di governo con la Lega ci siamo detti che la Tav è un'opera che va totalmente ridiscussa. Non ci sottrarremo comunque a un referendum". Di Maio spiega: ...

Ilva - maxiTavolo : si sfila sindaco Taranto. Di Maio : 'non è club privato' : Al via il tavolo sull'Ilva: ben 62 gli interlocutori invitati al ministro dello Sviluppo per valutare la nuova offerta presentata da Arcelor-Mittal. Oltre a sindacati e commissari dell'acciaieria, il ...

Ilva - il Tavolo dei 62 invitati fa litigare Di Maio e Taranto : Dopo la Tav, l’Ilva: Luigi Di Maio convoca il tavolo sull’acciaieria tarantina ma non si limita ad invitare sindacati, commissari dell’azienda e rappresentanti della ArcelorMittal, il possibile acquirente dell’impianto. Il vicepremier, a sorpresa, allarga la riunione a ben 62 interlocutori, compresi i sindaci della zona, i presidenti di Puglia, Lig...

Ilva - Taranto contro Di Maio : il ministro allarga il Tavolo per non decidere : Di Maio allarga il tavolo chiamato a discutere il caso Ilva - ha invitato la bellezza di 62 delegazioni -, il sindaco di Taranto sente puzza di annacquamento e va su tutte le furie. Obiettivo dell’incontro convocato per domani, lunedì 30 luglio, è illustrare il documento con cui Arcelor Mittal - il colosso dell’acciaio capofila della cordata che si...