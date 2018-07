Tap | lo strappo della ministra Lezzi | Il gasdotto non serve né al Sud né

Tour de France 2018 - sesta Tappa Brest-Mûr de Bretagne Guerlédan : strappo finale durissimo - ci saranno distacchi tra i favoriti per la classifica : Entrano finalmente in scena gli scalatori al Tour de France 2018: oggi non si potrà più scherzare. Dopo la cronometro a squadre di Cholet, altro snodo fondamentale per la Grande Boucle: siamo alla sesta tappa, 181 chilometri da Brest a Mûr de Bretagne Guerlédan. Percorso Prima fase di gara abbastanza tranquilla, nonostante i due GPM presenti. Dopo 44 chilometri si affronta infatti la Côte de Ploudiry (di terza categoria, un chilometro al ...