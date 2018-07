Sweet home Italy

globalproject.info

(Di lunedì 30 luglio 2018) Deisy è purtroppo balzata agli onori della cronaca non per le sue gesta sportive, ma per un atto violento, codardo e vigliacco. In questo vile attacco si sommano e intrecciano quelle "oppressioni" ...