Suzuki Vitara - Le prime immagini del restyling

(Di lunedì 30 luglio 2018) Laha diffuso leinformazioni sullaModel Year 2019, che debutterà in Europa nel mese di settembre. Non è stata ancora confermata la sua presenza al Salone di Parigi, né si conoscono per ora le informazioni commerciali relative al mercato italiano. Fari a Led posteriori, nuovo design per la strumentazione. Ildellagioca su elementi come l'inedito disegno dei paraurti e dei cerchi di lega, le nuove luci a Led diurne, la mascherina rivisitata e gli inediti gruppi ottici a Led posteriori. Oltre a due nuove tinte della carrozzeria, sono previste novità anche per gli interni, dove spiccano la nuova strumentazione analogica con display a colori centrale e il rivestimento di materiale morbido per alcune sezioni.Il 1.0 turbo manda in pensione il 1.6 aspirato. La novità tecnicamente più importante è la definitiva uscita di scena del motore ...