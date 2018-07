Surface Go disponibile al preordine anche su Amazon Italia

surface-phone

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il 10 luglio Microsoft ha presentatoGo, il 2-in-1 da 10 pollici economico studiato per un pubblico ampio e per fare concorrenza all’iPad di Apple, che fortunatamente comprende l’come Paese di commercializzazione. A partire da oggi, oltre al classico Microsoft Store, potete preodinareGodacon disponibilità effettiva dal 28 agosto di quest’anno. I prezzi e le configurazioni acquistabili rimangono invariate con la versione 4GB di RAM e 64 di emmc a 459 euro e 8/128 di SSD a 599. Ricordiamo che, tra le motivazioni che vi dovrebbero spingere a comprare il nuovo 2-in-1 di Redmond, spiccano la leggerezza, la compattezza, la mobilità e il costo relativamente basso per un prodotto marchiato. Per tutte le caratteristiche tecniche, potete leggere il nostro articolo dedicato. Link all’acquisto