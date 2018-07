Successo ad Erli per Paleovalneva del FAI Giovani

Motocross - GP Repubblica Ceca 2018 : Qualifying Race. Antonio Cairoli conquista il Successo! Herlings è secondo : E’ un Tony Cairoli di lusso quello che si esibito sul tracciato “old style” di Locket (Repubblica Ceca), sede del 14° round del Mondiale 2018 di MxGP. Il pilota siciliano della KTM si è imposto alla grande nella Qualifying Race di oggi, mettendo in luce un’ottima condizione e fugando tutti i dubbi che vi erano stati nel corso degli ultimi due appuntamenti per via della sublussazione al pollice della mano sinistra. Il ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : azzurri a caccia della qualificazione alle Finali di Samsun - Nespoli proverà a bissare il Successo di Salt Lake City : La Coppa del Mondo di Tiro con l’arco si trasferisce a Berlino dal 16 al 22 luglio per la quarta tappa stagionale, l’ultima prima delle Finali di Samsun (Turchia). La tappa tedesca sarà perciò l’ultima chance di strappare la qualificazione per la Turchia per gli arcieri che non si sono già garantiti il pass tramite le tre tappe precedenti. Mauro Nespoli si è garantito un posto nelle Finali grazie alla straordinaria vittoria ...

“Vogliono loro”. “Vogliono loro”. Ilary Blasi e Francesco Totti - la proposta da ‘urlo’. Vederli in quei panni? Beh - il Successo è assicurato : Ilary Blasi pronta a diventare una delle regine di Mediaset. Dopo ”Le Iene”, ”Balalaika”, il ”Wind Summer Festival” e il ”Grande Fratello Vip”, sembra che la presentatrice romana sarà al centro di un nuovo progetto del biscione. Stando alle indiscrezioni pubblicate sul nuovo numero di ”Chi”, Ilary Blasi e Francesco Totti saranno i protagonisti di una sit com dal sapore vintage. ...

Il Successo “incomprensibile” de La Casa di Carta secondo Pedro Alonso : “C’è un po’ di me in Berlino - lo adoro” : Mentre cresce l'attesa per la terza stagione de La Casa di Carta, che però contrariamente ai rumors trapelati negli ultimi giorni non sarà su Netflix prima del 2019, gli attori spagnoli protagonisti della serie, che hanno trovato un'enorme popolarità in mezzo mondo dopo il record di visualizzazioni in streaming, continuano ad interrogarsi sui fattori di un tale inaspettato successo. In occasione del festival cinematografico di Pollestres, ...

E' Draghi che ha bloccato Savona Alt da Francoforte - non da Berlino Ecco cos'è Successo in quelle ore : L'Italia ha vissuto un'empasse mai visto nella storia recente della Repubblica, uno stallo inedito che ha coinvolto i vertici istituzionali italiani ed europei, Roma e Bruxelles, Parigi e Berlino, tutto per un solo uomo: Paolo Savona... Segui su affaritaliani.it