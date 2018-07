Subaru Outback - Una settimana con la 2 5i Lineartronic Premium

Subaru Outback vince il premio “Australia’s Best Cars” per la terza volta di fila : Il premio “Australia’s Best Cars” è solo l’ultimo di una lunga serie di riconoscimenti ottenuti in Australia dal crossover wagon Subaru Outback Dopo il riconoscimento ottenuto dalla Subaru Impreza nel mercato americano da parte dell’autorevole Kelley Blue Book, arriva dall’emisfero australe la notizia di un altro premio per una vettura della Casa delle Pleiadi. Si tratta della Subaru Outback 2.5i Premium che è stata nominata dalle ...