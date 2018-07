Su Foa il centrodestra potrebbe rompere un' alleanza che dura da un quarto di secolo

agi

(Di lunedì 30 luglio 2018) Matteo Salvini non intende soprassedere davanti alle crescenti 'picconate' di Silvio Berlusconi al governo M5s-Lega. Va pur bene essere 'zen', come descrive di frequente il suo atteggiamento, ma la pazienza del vice premier ha un limite. E se Forza Italia voterà con il Pd contro la nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai - ha fatto sapere il 'capitano' leghista agli alleati di-, mercoledì, in Vigilanza si consumerà uno strappo che avrà ripercussioni molto forti su unache permane nelle regioni del Nord e in centinaia di Comuni. Dopo le aspre critiche del Cavaliere al decreto dignità e al governo Conte (che sembra fatto da "sessantottini in ritardo arroganti e senza cultura"), Salvini non avrebbe particolarmente gradito il nuovo attacco di Berlusconi sulla 'Rai del ...