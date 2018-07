Stranger Things | un' attesa lunga un anno per la terza stagione

Netflix - Stranger Things 3 solo nel 2019. Una Mamma per Amica e Master of None torneranno? : Netflix è arrivata all'incontro del TCA (Television Critics Association) con un carico di annunci, date, nuovi progetti ordinati portati da Cindy Holland vicepresidente che si occupa dei contenuti originali della piattaforma. Holland ha raccontato come l'obiettivo della piattaforma continui ad essere quello di personalizzare sempre più la scelta degli utenti, divisi, ormai, in "oltre 2000 comunità divise per gusti". Vogliamo realizzare ...

Slitta l’uscita di Stranger Things 3 su Netflix nel 2019 - l’annuncio e le motivazioni della lunga attesa : Ci sarà ancora da aspettare almeno un anno per l'uscita di Stranger Things 3 su Netflix. La vicepresidente della sezione Contenuti Originali di Netflix Cindy Holland ha confermato che la prossima stagione dell'ormai popolarissima serie fantascientifica in stile anni '80 dei fratelli Duffer e di Shawn Levy sarà disponibile in streaming sulla piattaforma solo l'estate prossima. Le riprese di Stranger Things 3 sono iniziate la scorsa primavera, ...

Così Millie Bobbie Brown è approdata in Stranger Things : dal primo provino ai capelli rasati alla cotta per Drake : Il primo provino per Eleven, la popolarità improvvisa, l'amicizia con Drake: Millie Bobbie Brown ha raccontato questo ed altro, con una disinvoltura e una capacità comunicativa invidiabile per un'adolescente, in una lunga chiacchierata con W Magazine, che la definisce un'icona per la sua generazione. L'interprete di Eleven nella serie cult di Netflix, di cui ora sta girando gli episodi della terza stagione, ha rivelato alcuni dettagli sulla ...

Millie Bobby Brown in Godzilla II : King of The Monsters - Eleven di Stranger Things al Comic-Con 2018 (video) : Non solo Stranger Things: Millie Bobby Brown affronta un'altra creatura spaventosa in Godzilla II: King of The Monsters. La Eleven della serie di Netflix è tra i protagonisti del nuovo film dedicato al mostro giapponese. L'attrice era presente al panel di Warner Bros. insieme al cast, tra cui spicca Vera Farmiga. Il trailer di Godzilla II: King of The Monsters è stato mostrato sabato al panel di Warner Bros., davanti a una sempre ...

Stranger Things 3 : data di uscita - anticipazioni e new entry cast terza stagione : Stranger Things 3: Netflix svela la data di inizio della terza stagione e fa spazio a nuovi personaggi L’episodio finale dell’ultima stagione di Stranger Things ha lasciato aperti tanti nuovi e possibili sviluppi per una terza stagione della serie. Nelle ultime ore, però, a fornire ai fan qualche dettaglio in più c’ha pensato proprio Netflix. L’azienda, […] L'articolo Stranger Things 3: data di uscita, anticipazioni ...

The Crown e Stranger Things - le prime immagini delle nuove stagioni delle serie tv Netflix : Le riprese di due tra le serie tv Netflix più amate dal pubblico e dalla critica sono attualmente in corso e per stuzzicare l'interesse dei fan in attesa, la piattaforma mondiale di streaming ha rilasciato le prime immagini tra foto e finti spot rilasciati sui social. Le due serie tv in questione sono The Crown, che si prepara alla terza stagione completamente rinnovata nel cast e da cui arriva la prima immagine di Oliva Colman nei panni ...

Il primo trailer di Stranger Things 3 svela la data di uscita su Netflix? Qualcosa è in arrivo a Hawkins (video) : A sorpresa, Netflix ha rilasciato il primo trailer di Stranger Things 3. Si tratta di un teaser che non anticipa nulla, se non mostrano due dei personaggi della prossima stagione. Si tratta di Steve Harrington, diventato uno tra i protagonisti più amati, e la new entry, Robin, interpretata da Maya Hawke (figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, vista nella miniserie Piccole Donne). Usando uno stile tipicamente anni Ottanta, la serie di punta del ...

Stranger Things - in un video promo appare un nuovo personaggio : Sono arrivate le prime immagini della terza stagione di Stranger Things. Ma bisogna subito frenare gli entusiasmi, però: infatti il video pubblicato in queste ore sui canali social di Netflix e della serie stessa non rivela nulla sulle vicende che vedremo nei nuovi episodi. Eppure ci può dare qualche idea su ciò che vedremo prossimamente e soprattutto ci dà la possibilità di vedere per la prima volta un nuovo personaggio in azione. Come si vede ...

I grandi snobbati agli Emmy 2018 - da Twin Peaks a Stranger Things e da Will & Grace a This Is Us : Dopo le nomination, molti sono gli snobbati agli Emmy 2018 che meritavano almeno una candidatura. Come abbiamo visto, Il Trono di Spade, Westworld e Netflix guidano la lista dei più nominati, ma alcuni attori e serie tv sono rimasti con l'amaro in bocca. Da Twin Peaks, che non ha ottenuto un riconoscimento per nessuno dei suoi attori, al cast di Will & Grace, non considerato dalla critica, fino ad alcune gravi mancanze in Stranger Things ...

Foto dal set di Stranger Things 3 - nuovo look per Millie Bobby Brown e la sua Eleven : Capello corto e pantaloni a vita alta per Eleven: questo è quanto emerge dalle prime Foto dal set di Stranger Things 3. L'attrice Millie Bobby Brown è stata immortalata tra un ciak e l'altro insieme alla giovane collega Sadie Sink, entrambe impegnate con le riprese della terza stagione, iniziate ad aprile. Le immagini hanno catturato l'attenzione del web, ansioso di scoprire cosa accadrà nel nuovo capitolo della serie cult di Netflix. Secondo ...

Un addio in Stranger Things 3 rivelato da Noah Schapp - prime anticipazioni dal Will della serie Netflix : Stranger Things 3 non debutterà prima del 2019, ma Noah Schapp, che nella serie Netflix interpreta Will Byers, ha rivelato qualche particolare sui nuovi episodi. Secondo Heroic Hollywood, il giovanissimo attore ha risposto ad alcune domande sulla terza stagione ospite dell'evento Stranger Con di Chicago e confermando che ci sarà almeno un addio nei nuovi episodi. Non si tratta di un personaggio vero e proprio ma di Chester, il cane di ...

Non solo Glow e Stranger Things : le altre serie tv immerse negli Anni ’80 da non perdere : La voglia di revival Anni ’80 non si fa sentire solo nella musica, ma anche nelle serie tv. Non a caso uno dei più grandi successi deglu ultimi due Anni è stato Stranger Things, ambientato in quel decennio con una ricchezza di ricordi e citazioni (soprattutto cinematografiche) inimitabile. Lo stesso vale per Glow (la cui seconda stagione arriverà su Netflix il 29 giugno), che si focalizza sul movimento di wrestler al femminile nato proprio ...

Gaten Matarazzo di Stranger Things e le sue sorelle sul palco dei Paramore in Misery Business : video dal concerto : Il talento musicale di Gaten Matarazzo di Stranger Things non è certo una novità, ma le sue performance dal vivo continuano ad essere una conferma della capacità di questo adolescente di reggere il palco qualsiasi sia la natura della sua esibizione. Il giovanissimo interprete di Dustin nell'acclamata serie Netflix dei Duffer Brothers è apparso sul palco del Barclays Center di Brooklyn come guest star dei concerti dei Paramore, insieme alle ...

Deadly Class - un primo sguardo alla serie dei creatori di Stranger Things : The Russo brothers’ new TV series based on Image’s best-selling graphic novel is coming to @SYFY. Watch the #DeadlyClass trailer now. pic.twitter.com/LpZkzpKSB4 — Deadly Class (@DeadlyClassSYFY) May 14, 2018 Cinque anni dopo il suo debutto nei negozi di fumetti, Deadly Class avrà finalmente il suo adattamento televisivo. Ultimo titolo in ordine di tempo a subire una trasposizione sul piccolo schermo, l’opera scritta da Rick ...