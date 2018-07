Strade inghiottite dal deserto

wired

(Di lunedì 30 luglio 2018) Irenaeus Herok è un fotografo australiano specializzato in paesaggi. Nell’imponente galleria di fotografie del suo portfolio, particolare fascino riscuote la serie di scatti aerei raccolti nelintorno alla città di Dubai, dove le dune e la sabbia trasformano il paesaggio urbano periferico, ai limiti della civiltà, in un luogo cinematografico e alieno. Curve sinuose intervallate da macchie di colore, dove la natura inghiotte poco a poco il tentativo dell’uomo di plasmarla a proprio piacimento. Lesono cerniere isolate nel mezzo del nulla, linee tese in un contesto minimale in cui l’equilibrio è dato dal rapporto tra i colori. Per apprezzare la serie potete dare un’occhiata alla nostra gallery qui in alto, oppure visitare il sito e il profilo Instagram di Herok.dalWired.