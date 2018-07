Storia dell' emigrazione italiana

Quando la lirica racconta la Storia della medicina : È grazie ai libretti d'opera che riusciamo a costruire una relazione culturale profonda con le ragioni della storia e della scienza - conclude la Vannoni. I brani che ascoltiamo in questa puntata ...

L’autogol più assurdo della Storia? È il suo : entra a un minuto dalla fine e dopo pochi secondi combina il disastro : Il campionato di calcio cinese non ha mai sfornato grandi campioni e probabilmente anche il futuro di Wei Shihao non sarà al Real Madrid. Il giocatore del Beijing Guoan entra a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari, con la sua squadra in vantaggio sullo Shangai Shenhua per 2 a 1. Il difensore, dopo pochi secondi, si renderà protagonista di uno degli autogol più clamorosi della storia. L'articolo L’autogol più assurdo della storia? È ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse. La Seconda Guerra Mondiale” - la fine dell’incubo : Il 30 aprile 1945 Hitler si suicida, la Germania si arrende. Ma il Giappone no. Per fermarlo, gli Stati Uniti sganciano una bomba atomica su Hiroshima e una su Nagasaki. Ed è una distruzione di massa mai vista prima. Una tragedia raccontata dal nuovo appuntamento con “Apocalypse. La Seconda Guerra Mondiale”, in onda lunedì 30 luglio alle 21.10 su Rai Storia. L'articolo TV, Rai Storia: “Apocalypse. La Seconda Guerra Mondiale”, la fine ...

IMAGinACTION 2018 : il videoclip di “Una lunga Storia d’amore” di Gino Paoli è il primo della serie Capolavori Immaginati : IMAGinACTION è il festival internazionale dedicato al videoclip musicale The post IMAGinACTION 2018: il videoclip di “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli è il primo della serie Capolavori Immaginati appeared first on News Mtv Italia.

Il Lago d’Averno - fra Storia e leggende : qui Virgilio trovò la porta dell’Inferno : Enea e Dante vi trovarono l’ingresso degli inferi e, in tempi ancora più remoti, le sue acque erano state teatro dello scontro fra Zeus e i Titani: il Lago d’Averno ha ispirato per secoli poeti e scrittori con il suo suggestivo ed inquieto paesaggio, ma il suo nome fu legato anche alla storia militare romana e ad Augusto.Continua a leggere

Tutta la Storia dell’Air Force Renzi : chi l’ha comprato - quanto costa e chi l’ha usato finora : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler revocare il contratto di leasing per l'Airbus 340-500 stipulato dal suo predecessore Matteo Renzi. Su quello che è stato definito 'l'Air Force Renzi' rimangono poche certezze e molto dubbi. Ecco quando è stato comprato, a quale scopo e come e da chi è stato utilizzato finora.Continua a leggere

Berlusconi : “Governo più a sinistra della Storia - finirà presto”. A Salvini : “Blocchi decreto dignità”. Il vicepremier : “No” : Il governo Lega-M5s, “il più sbilanciato a sinistra della Storia”, del Paese “non è in grado di governare” ed è destinato a finire nel giro di poco tempo. Per questo Forza Italia è destinata a tornare alla guida del Paese. Silvio Berlusconi tenta il rilancio e annuncia una “nuova discesa in campo“: “Io considero quello di oggi come un nuovo inizio – ha detto il leader azzurro incontrando a Roma ...

Mick Jagger - uno dei più grandi cantanti della Storia compie 75 anni : Mick Jagger, cantante e fondatore della leggendaria band dei Rolling Stones, compie oggi 75 anni. La band britannica è considerata da molti la più grande rock band di tutti i tempi. La loro, infatti, fu un'autentica rivoluzione musicale: ogni strumento suonato aveva una caratteristica peculiare mai sperimentata prima. Inventarono e codificarono gli stereotipi delle rock star. I Beatles portavano avanti la tradizione dei gruppi vocali di musica ...

Festival BorgArt : otto spettacoli per raccontare i borghi antichi e la Storia della nostra terra : otto spettacoli in quattro location differenti per raccontare attraverso l'arte e il teatro i borghi antichi e la storia della nostra terra, che diviene allo stesso tempo palcoscenico naturale delle ...

La Storia e le tradizioni della nostra terra Dal 31 agosto la Fiera di Sant'Alessandro : Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre torna alla Fiera di Bergamo, lo storico ed amato appuntamento dedicato alla filiera agroalimentare.

Morta nel bosco a 14 anni dopo la fuga dalla comunità - la Storia della piccola Daniela Sanjuan : La piccola Daniela Sanjuan, adolescente con disturbi psichiatrici, scompare dalla comunità 'Il piccolo carro' di Perugia la sera del 23 ottobre 2003. Dieci anni dopo, quando tutti avevano smesso di cercarla, un violento temporale fa riaffiorare dalla terra il teschio di una ragazzina, nel bosco a pochi metri dal cancello della comunità. È quello di Daniela. La sua morte accenderà un faro sui lari oscuri del mondo delle comunità ...

John Elkann ricorda Marchionne : «Se n'è andato un amico». Mattarella : «Ha scritto una pagina della Storia» : Di certo aggiunge ha scritto la storia dell'imprenditoria nazionale e internazionale e con lui se ne va un punto di riferimento dell'Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire». Provo ...