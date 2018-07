romadailynews

: Sting in platea per Giudizio Universale: Sting autore del main theme song di “Giudizio… - romadailynews : Sting in platea per Giudizio Universale: Sting autore del main theme song di “Giudizio… - MazzaliVanna : RT @ansa_it: Sting in platea a Giudizio Universale - RossettiHermes : Sting in platea a Giudizio Universale - Ultima Ora -

(Di lunedì 30 luglio 2018)autore del main theme song di “. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel”, per la prima volta all’Auditorium Conciliazione per assistere allo show «Circa tre anni fa, in Toscana, i produttori ed il team creativo mi hanno chiesto se volessi scrivere qualcosa per questo importante progetto. Ne sono stato attratto, perché ho visto diverse volte la Cappella Sistina, ma senza mai comprenderla nella sua completezza, essendo così grande. Guardando lo spettacolo stanotte, sono grato di esservi stato coinvolto, poiché mi sono immerso nella complessità e nello straordinario genio della visione di Michelangelo, molto più di quanto non mi fosse successo andando a visitare la Cappella Sistina». Questo è quello che ha affermatodopo aver assistito il 27 luglio 2018 a “. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel”, il primo ...