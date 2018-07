Stati Uniti | condannata la mamma che uccise la figlia col sale

Conte chiede una “cabina di regia” Italia-Stati Uniti per la Libia : Oggi il colloquio con Conte alla Casa Bianca: sul tavolo energia e difesa. All’Eni una licenza per l’America. Gli Usa: la missione Sophia va rivista

La 'vecchia' lacca per capelli Made in Italy torna di moda negli Stati Uniti : Il focus su occhi e chiome è infatti il fulcro dei trend moda e beauty del momento, in America come nel resto del mondo ed è l'Italia il paese che fa tendenza. Il ritorno dei capelli cotonati e gonfi ...

Migranti - “125 denunce per abusi sessuali sui bambini nei centri di raccolta degli Stati Uniti” : Almeno 125 denunce per abusi sessuali sui bambini nei centri di raccolta dei Migranti negli Stati Uniti a partire dal 2014. A darne conto è l’associazione Usa ProPublica, che cita dati forniti dalla polizia. L’organizzazione no profit afferma di avere acquisito anche prove documentali di maltrattamenti e bambini scomparsi in 70 dei circa 100 centri per Migranti gestiti dall’Ufficio per i rifugiati, agenzia governativa che dipende dal ...

Vi dico come sta il trumpismo negli Stati Uniti. Parla Williams - Breitbart News - : ... ma ad oggi una serie di indicatori suggeriscono che il risultato è positivo: disoccupazione sotto i minimi storici, economia in crescita costante, maggior rispetto per gli Stati Uniti sulla scena ...

Scherma - Mondiali : fiorettisti d'oro - schiacciati gli Stati Uniti : Si chiude con un altro oro il Mondiale della Scherma azzurra. A Wuxi i fiorettisti Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Giorgio Avola e Andrea Cassarà hanno battuto in finale 45-34 gli Stati Uniti che ...

Europa e Stati Uniti trovano l'accordo : scongiurata la guerra commerciale : Mentre Trump si bea del successo della "tariffa zero" Bruxelles prende tempo per continuare a negoziare senza temere l'imposizione di nuovi dazi

Scherma - Mondiali 2018 : Italia vicina alla vittoria del medagliere. Corea del Sud e Stati Uniti insidiano il primato azzurro : Un'ultima giornata dove l'Italia vuole il primo oro delle gare a squadre, per dimostrare ancora una volta di essere la miglior nazione al mondo.

Stati Uniti : nuove richieste di sussidio in lieve aumento : Nell'ultima settimana le nuove richieste di sussidio di disoccupazione sono passate da 208 a 217 mila unità. Gli analisti avevano stimato 215 mila unità.

Stati Uniti : deficit bilancia merci sale più delle stime a giugno : Nel mese di giugno, la bilancia merci statunitense, il dato che misura il saldo tra il valore delle merci esportate e di quelle importate, ha segnato un rosso di 68,3 miliardi di dollari. Il dato ...

Scherma - Mondiali 2018 : Italia vicina alla vittoria del medagliere. Corea del Sud e Stati Uniti insidiano il primato azzurro : I Mondiali di Scherma a Wuxi stanno avvicinandosi alla loro fine. Manca una sola giornata al termine della rassegna iridata cinese e l’Italia ha ampie possibilità di vincere il medagliere complessivo. Inoltre la squadra azzurra è pienamente in corsa per eguagliare il numero di ori vinti lo scorso anno a Lipsia, quando i piazzamenti sul gradino più alto del podio furono quattro. Purtroppo gli ori a Wuxi restano ancora tre, visto che oggi è ...

Mondiali 2018 - Italia ko in finale contro gli Stati Uniti : argento nel fioretto a squadre : Ai Mondiali di scherma di Wuxi , Cina, il Dream Team del fioretto femminile non riesce a riconfermarsi sul tetto del mondo. Vincono gli Stati Uniti 45-35. Non si può certo parlare di un "argento conquistato" quando c'è di mezzo il mitico quartetto di fioretto che si porta sempre addosso un carico di successi e ...

Scherma - Mondiali 2018 : argento per il Dream Team. Primo storico oro per gli Stati Uniti : Il Dream Team è d’argento. Sfuma il bis iridato per la squadra di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Trionfano gli Stati Uniti, al loro Primo oro mondiale della storia in questa gara, con le americane che si impongono nettamente per 45-35. Eppure era stata una finale partita molto bene per l’Italia con due ottimi assalti di Alice Volpi e Camilla Mancini, che hanno portato la squadra del CT ...

L’Italia ha perso la finale a squadre di fioretto femminile ai Mondiali di scherma - contro gli Stati Uniti : L’Italia ha perso contro gli Stati Uniti per 45 a 35 la finale a squadre di fioretto femminile ai Mondiali di scherma in corso a Wuxi, in Cina, e ha vinto così la medaglia d’argento. La squadra italiana, composta da The post L’Italia ha perso la finale a squadre di fioretto femminile ai Mondiali di scherma, contro gli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Iran : generale Soleimani avverte Stati Uniti su ritorsioni nel Mar Rosso : Le dichiarazioni del generale dei Pasdaran, considerato il grande stratega della politica geo-strategica Iraniana in Siria e Iraq, giungono... Tuttavia ieri Trump è nuovamente tornato sui suoi passi, ...