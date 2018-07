Squalificati Coppa Italia | le decisioni del giudice sportivo

calcioweb.eu

: Squalificati #CoppaItalia, le decisioni del giudice sportivo - CalcioWeb : Squalificati #CoppaItalia, le decisioni del giudice sportivo -

(Di lunedì 30 luglio 2018)– Ilprof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 luglio 2018, ha assunto lequi di seguito riportate: a) SOCIETA’ Ammenda di € 500,00 : alla Soc. MATELICA a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS, perché il proprio allenatore, benché squalificato (C.U. n. 14 del 31 luglio 2017), si recava durante l’intervallo nello spogliatoio della squadra usando, indebitamente, un pass assegnato al direttoresig. Micciola Francesco. Ammenda di € 300,00 : alla Soc. MONOPOLI a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS, perché una persona non identificata, ma riconducibile alla società Monopoli, stazionava indebitamente dietro la porta della squadra avversaria, veniva allontanata ...