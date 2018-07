Spunta un' immagine della mappa di Anthem che secondo gli sviluppatori rispecchia più o

eurogamer

(Di lunedì 30 luglio 2018) Tra le tante, molte domande che abbiamo sull'ambizioso RPG di BioWare,, una riguarda il suo mondo di gioco e quanto questo sarà grande. Di recente, è stata rivelata un'enorme porzionedie, a quanto pare, l'comparsa rispecchierebbe quasi nella sua interezza il mondo di gioco.Come riporta Gamingbolt, Brenon Holmes di BioWare ha risposto in una discussione su Reddit, dove veniva chiesto se lamostrata di recente fosse l'interadel gioco. Lo sviluppatore ha confermato che, escludendo alcune parti che non erano state mostrate, era praticamente tutto il mondo del gioco. "Sì! Manca qualcosa nella parte superiore e inferiore in questa."Read more…