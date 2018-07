Spose bambine | in Afghanistan tante a nozze prima dei 18 anni

In Svezia si discute delle “Spose bambine” : E di quanto si possa tollerare una pratica barbara per rispettare culture diverse: il governo è stato accusato di essere stato troppo prudente e la destra ne sta approfittando The post In Svezia si discute delle “spose bambine” appeared first on Il Post.

Turchia, protesta dei wedding planner: "Basta spose bambine" Il caso è nato dopo che un fotografo si è trovato al matrimonio di una 15enne e si è rifiutato di lavorare

A nozze a 13 anni col suo stupratore : «Era incinta - papà contro l'aborto». L'incubo delle Spose bambine : Quella di Dawn è una storia terribile, che risale agli anni Novanta, ma che non è l?unica del suo genere. L?ha raccontata qualche giorno fa il New York Times ed è...

In alcuni Paesi, la povertà e la discriminazione di genere portano all'esclusione sociale di milioni di bambine e ragazze. Ma due adolescenti hanno dimostrato con la loro determinazione che è possibile ottenere dei grandi risultati. Anika a soli 12 anni si batte contro i matrimoni precoci in India mentre Parul è diventata una campionessa di nuoto in Bangladesh.

