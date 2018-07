Sport sotto il sole? 6 consigli per sopravvivere al caldo

Rugby - RIVOLUZIONE in Inghilterra : si deve placcare sotto le ascelle. Per ridurre gli infortuni - cambia lo Sport ? : Grande RIVOLUZIONE nel Rugby inglese: la seconda divisione, infatti, sarà protagonista di un nuovo regolamento sui placcaggi che potrebbe poi essere introdotto anche nei campionati maggiori e nei grandi tornei internazionali che coinvolgono le Nazionali. Siamo di fronte a uno stravolgimento epocale: la linea al di sopra della quale non si potrà placcare sarà quella delle ascelle e non più quella delle spalle. Il placcaggio è l’essenza di ...

Arrampicata Sport iva - Coppa del Mondo Villars 2018 : Ghisolfi sfiora il podio - Dalla Brida si rivela - Fossali e Gontero sottotono : Nel weekend è tornata protagonista la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva , disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo spettacolo non è mancato a Villars (Svizzera) dove è proseguito il cammino dello speed e dove ha fatto l’esordio stagionale il lead, le specialità più tecnica. Proprio qui l’Italia ha ottenuto il risultato migliore con Stefano Ghisolfi che ha sfiora to il podio : il piemontese, già ...

Proteggi gli occhi : la nuova tecnologia per attività Sportive sotto il sole [GALLERY] : Come scegliere gli occhiali e le differenti protezioni? Ecco i consigli di Deporvillage Insieme alla disidratazione e alle insolazioni, uno dei principali rischi durante gli allenamenti sotto il sole è, sicuramente, l’effetto nocivo dei raggi UV che influisce sui nostri occhi. Non utilizzare degli occhiali da sole, o sceglierne un paio non adeguato, può causare una serie di patologie come la comparsa di cataratte o ulcera corneale. Per evitare ...