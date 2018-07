Spider-Man | la nuova figure tratta dall' esclusiva PS4 si mostra in tutta la sua bellezza

Spider-Man di Insomniac Games è ufficialmente in fase gold : Manca ormai davvero pochissimo all'uscita di Spider-Man di Insomniac Games, che arriverà sul mercato in esclusiva per PS4 tra poco più di un mese, il prossimo 7 settembre. Tramite un post apparso sul profilo Twitter dello studio, il team ha annunciato che il gioco è entrato in fase gold, un traguardo importante per una delle produzioni più attese dell'anno.Il post è corredato da una divertente immagine dell'Uomo Ragno, che con un'espressione ...

Spider-Man : ecco 20 minuti di gameplay inedito tratti da una nuova demo del gioco : Sul palco di un evento speciale tenuto da Sony Interactive Entertainment nell'ambito della Ani-Com & Games di Hong Kong è stata mostrata al pubblico una demo di gameplay nuova di zecca di Spider-Man, che ha permesso agli astanti di godersi circa 20 minuti di gioco dell'atteso titolo di Insomniac in uscita il prossimo 7 settembre.Fortunatamente lo spettacolo non è stato fruibile solo dai partecipanti alla fiera, dato che DualShockers riporta ...

Spider Man PS4 ha tratto ispirazione anche dal passato della serie - editoriale : Dopo aver deliziato l'utenza PS4 con Ratchet and Clank, i ragazzi di Insomniac Games stanno per tornare con una delle esclusive più attese dell'anno: Spider-Man. Per la prima volta in assoluto, il team di Burbank si è ritrovato a sviluppare un gioco di cui non possiede la proprietà intellettuale ma ciò non gli ha impedito di dedicarcisi con cura e passione. Del resto, tra fumetti, cartoni animati, film e videogame, il personaggio partorito dalle ...

Uno Spider-Man più dinamico che mai - Insomniac Games pronta a fare scintille : Mancano ancora una manciata di settimane all'avvento sugli scaffali di Spider-Man, il nuovo titolo dedicato al supereroe Marvel più amato di sempre, e ovviamente tanta è la curiosità di scoprire cosa avranno confezionato i ragazzi di Insomniac Games. Un nome che rappresenta una garanzia quello degli sviluppatori, che sono chiamati a riscattare una fama non proprio rosea nell'ambito videoludico, visti i diversi prodotti rilasciati nel corso dei ...

PS4 Pro Amazing Red : a settembre la versione dedicata a Spider Man : Ma quanto è bella la PS4 Pro Amazing Red in edizione limitata? Fantastica e disponibile anche per PS4 dal 7 settembre. Sì, bisogna attendere ancora più di un mese per questo gioiellino tutto rosso che include anche il secondo dual shock. PS4 Pro Amazing Red e PS4 dal 7 settembre In attesa di Spider-Man Homecoming 2, Sony ha deciso di farci ancora più del male presentando due versioni, PS4 e PS4 Pro, dedicate al nuovo film della Marvel. La ...

Spider-Man : Nuovi dettagli in Anteprima dal Comic-Con : In queste ore a San Diego si sta tenendo l’edizione 2018 del Comic Con, in tale occasione sono state rilasciate nuove informazioni per Spider-Man che vogliamo condividere con voi, ricordandovi che il gioco uscirà il 7 Settembre in esclusiva Playstation 4. Nuovi dettagli per Spider-Man Di seguito alcune novità: Silver Sable viene interpretata da Nichole Elise ed è ingaggiata da Norman Osborn Miles Morales ...

Spider-Man : emergono novità riguardo Miles - Mary Jane - Velocity Suit - Black Cat e molto altro : In occasione di un livestream trasmesso al San Diego Comic-con, sono state rivelate alcune novità riguardo Spider-Man, il titolo dedicato al celebre supereroe Marvel di Insomniac Games.Come riporta Dualshockers, il Creative Director dello studio Bryan Intihar e l'xecutive Creative Director di Marvel Bill Rosemann si sono lasciati andare in interessanti dichiarazioni:Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?Read more…

Annunciata PS4 rossa di Spider-Man Limited Edition - come migliora su PS4 Pro : I bundle PlayStation 4 Pro e PS4 di Marvel’s Spider-Man in edizione limitata usciranno il prossimo 7 settembre. Finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale. La confezione con PS4 Pro in edizione limitata comprende una console PS4 Pro da 1 TB “Amazing Red” personalizzata interamente con il logo di Spider-Man, un controller wireless DualShock 4 abbinato, il gioco Spider-Man in versione fisica e un codice per scaricare dal PlayStation Store il DLC ...

THE AMAZING Spider Man 2 : IL POTERE DI ELECTRO/ Su Rai 4 il film diretto da Marc Webb (oggi - 20 luglio 2018) : The AMAZING SPIDER-Man 2 - Il POTERE di ELECTRO, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 20 luglio 2018. Nel cast: Andrew Garfield e Jamiee Foxx, alla regia Marc Webb. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 11:32:00 GMT)

Fan di Spider-Man? Ecco le fantastiche PS4 Pro e PS4 in Limited Edition : Il San Diego Comic-Con non è stato semplicemente l'occasione per dare un'occhiata da vicino a un nuovo trailer di Spider-Man ma anche per scoprire due bundle che ci propongono delle edizioni limitate di PS4 e PS4 Pro davvero fantastiche per tutti i fan dell'Uomo Ragno.Come segnalato da DualShockers, in contemporanea all'uscita del titolo ci sarà spazio anche per il lancio di due console: una PS4 Pro da 1 TB che verrà proposta a un prezzo di ...

Norman Osborn - Silver Sable e Miles Morales nel nuovo spettacolare trailer di Spider-Man : Sembra proprio che ogni nuovo trailer dedicato a Spider-Man debba proporre quanto meno una sorpresa più o meno interessante e anche il filmato dedicato alla storia mostrato al San Diego Comic-Con non è da meno.Il filmato ci permette di dare un'occhiata da vicino a Spider-Man e al suo rapporto con Mary Jane e Miles Morales ma anche a personaggi molto conosciuti come Norman Osborn (l'alter ego classico del Goblin), Electro, Avvoltoio e Mr. ...

Spider-Man : gli sviluppatori anticipano il ritorno nel gioco di un iconico villain? : Solo pochi mesi ci separano dall'uscita di Spider-Man, l'atteso titolo sviluppato da Insomniac Games che sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2018 in esclusiva per PS4.Sony si sta divertendo a promuovere il gioco pubblicando una miriade di contenuti a tema Spider-Man, inclusa una interessante pagina del Daily Bugle che potrebbe contenere un indizio sul ritorno nel gioco di uno dei villain iconici dell'Uomo Ragno. Come segnala ...

Un nemico di Spider-Man pronto a tornare dal passato? Le indiscrezioni al 19 luglio : Cresce senza sosta alcuna l'hype generato da Spider-Man, l'atteso nuovo titolo dedicato alle vicissitudini dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere, affidato a questo giro alle amorevoli cure dei ragazzi di di Insomniac Games. Una storia, quella videoludica, che nel passato non ha di certo regalato perle indimenticabili, con il nuovo videogioco che è chiamato quindi a dare un colpo di spugna e a ripartire come se i predecessori non ...

San Diego Comic Con : sarà ospitata una demo di Spider-Man - novità in arrivo? : Spider-Man è uno dei giochi più attesi del momento su PlayStation 4, per cui farà senz'altro piacere sapere che avrà uno spazio dedicato al Comic Con di San Diego, con tanto di demo giocabile, riporta VG247.Con queste premesse potremo dunque aspettarci qualche novità in merito, magari proprio dalla area Marvel numero 2329, proprio quella ospitante l'attesa demo del titolo.Il gioco si mostrerà in occasione di un incontro con gli sviluppatori ...