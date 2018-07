Spazio | un resto stellare rivela l’origine di molecole radioattive

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 luglio 2018) Alcuni astronomi, usando ALMA e NOEMA, hanno rilevato per la prima volta con certezza una molecola radioattiva nellointer. La parte radioattiva della molecola è un isotopo di alluminio. Le osservazionino che l’isotopo è stato disperso nellodopo la collisione tra due stelle, che ha lasciato dietro di sé unnoto come CK Vulpeculae. È la prima volta che si osserva direttamente questo elemento da una sorgente conosciuta. Le precedenti identificazioni di questo isotopo provenivano dalla rilevazione di raggi gamma, ma la loro origine precisa era sconosciuta. L’equipe, guidata da Tomasz Kamiński (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, USA), ha sfruttato ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) e NOEMA (NOrthern Extended Millimeter Array) perre una sorgente di isotopi radioattivi di alluminio-26. La ...