Spa | la Ferrari di Rinaldi Racing vince la Pro-Am Cup

24 Ore di Spa - la Ferrari vince nella Pro Am. Grande Lamborghini in AM : Grande Italia alla 24 Ore di Spa, ottava prova del Blancpain GT Series. Ferrari prima in Pro Am con il successo della 488 GT3 di Rinaldi Racing prima davanti alle Mercedes che si prendo le altre due ...

L'edizione numero 70 della 24 Ore di Spa ha preso il via alle 16.30 sul leggendario circuito delle Ardenne. Sulla pista splende il sole ma la pioggia potrebbe arrivare più avanti nella giornata dopo che è stata già presente al mattino. La Ferrari #72 del team SMP Racing è scivolata dalla terza alla quarta posizione

Qualifiche complessivamente buone per le Ferrari impegnate nella 24 Ore di Spa, quarta prova del campionato Blancpain Endurance Cup e una delle gare più prestigiose del mondo, parte del calendario dell'Intercontinental GT Challenge. Nella classe assoluta la 488 GT3 di SMP Racing scatterà dalla Seconda fila, in quarta posizione. Buone anche le prove delle vetture

La 24 Ore di Spa-Francorchamps, quest'anno all'edizione numero 70, è una delle gare più prestigiose del mondo delle corse GT, nonché la più importante di quelle gestite da SRO. Sono sei gli equipaggi Ferrari iscritti. La 488 GT3 del team SMP Racing è in corsa nella classe Overall e prima ancora che gli avversari è

F1 - GP Germania 2018 : Mercedes Spalle al muro - la Ferrari sogna l’allungo : Erano solamente due settimane fa. Lewis Hamilton comandava senza problemi il Gran Premio d’Austria, Sebastian Vettel (dopo la penalizzazione in qualifica) era costretto a remare in quinta, sesta, posizione, e gli aggiornamenti delle Frecce d’argento a livello di motore e pacchetto aerodinamico, sembravano aver riportato le W09 allo strapotere che tutti conoscevamo. Da quel momento in avanti, invece, la Mercedes ha visto ...

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari esce rafforzata dal trittico estivo. Mercedes Spalle al muro : Settimana di pausa in Formula 1 dopo un mese letteralmente infuocato. Il trittico estivo è stato appena consegnato agli archivi e il Mondiale si avvia verso il giro di boa. Francia, Austria e Gran Bretagna. Tre gare diverse, che hanno ribaltato le certezze che credevamo di avere e i valori giorno dopo giorno, giro dopo giro, curva dopo curva. Un trittico che, senza ombra di dubbio, ha sorriso alla Ferrari, che di fatto ha ottenuto una sola ...

F1 - Lauda sorpreso dalla velocità delle due Ferrari : “ecco cosa mi Spaventa in vista della gara” : Il presidente non esecutivo della Mercedes ha parlato della competitività delle due Ferrari, esprimendo preoccupazione in vista dell gara Lewis Hamilton è in pole position a Silverstone, ma Niki Lauda appare preoccupato. Il presidente non esecutivo della Mercedes non si fida delle due Ferrari, apparse velocissime nel corso delle qualifiche. Photo4 / LaPresse Una competitività che non lascia dormire sonni tranquilli a Lauda, che non ...

F1 - Hamilton comanda nelle terze prove libere di Silverstone : alle sue Spalle è un perfetto mix Mercedes-Ferrari : Tutti i tempi delle terze prove libere sul circuito di Silverstone: Hamilton comanda Sul circuito di Silverstone sono appena terminate le Fp3 in vista delle qualifiche del pomeriggio. Il tempo migliore, dopo le Fp2 di ieri nel segno di Sebastian Vettel, porta la firma di Lewis Hamilton (primo anche nelle Fp1). Seguono al pilota della Mercedes: Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. alle spalle del perfetto mix tra Ferrari e ...

F1 – Raikkonen Spaventa le Mercedes - il finlandese spiazza tutti a Silverstone : “il caldo aiuterà la Ferrari” : Il pilota della Ferrari ha parlato in vista del Gp di Silverstone, mettendo in guardia le Mercedes sulle condizioni meteo, che potrebbero favorire la Ferrari Terzo posto nella classifica piloti, due podi consecutivi e un sogno Mondiale non così proibito. Kimi Raikkonen si avvicina al Gran Premio di Silverstone con fiducia, figlia della velocità dimostrata dalla Ferrari nelle ultime settimane e delle sensazioni avvertite in pista dal pilota ...

F1 - la prima fila Mercedes non Spaventa la Ferrari : ecco la strategia del Cavallino per far saltare il banco in Francia : Nonostante Hamilton e Bottas abbiano monopolizzato la prima fila della griglia di partenza in Francia, la Ferrari mette a punto la strategia per vincere Non è tutto finito, le possibilità di vittoria ci sono eccome. La settantacinquesima pole position conquistata da Lewis Hamilton in Francia non spaventa la Ferrari, convinta di poter dire la propria in gara sui rettilinei del Paul Ricard. Photo4 / LaPresse Il Cavallino ha deciso di superare la ...

Compra una Ferrari e la distrugge all'uscita dal concessionario/ Video - le immagini Spaventano il web : Compra una Ferrari e si schianta all'uscita dal concessionario. Il Video del clamoroso incidente è virale “Guidarla è magnifico" diceva la proprietaria, poi la perdita (Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:32:00 GMT)

Francia - il venerdì di libere : Hamilton il più veloce - ma la Ferrari Spaventa sul passo : Sono le classifiche che un po' confondono. Non tanto per il miglior tempo di Lewis Hamilton alla prima uscita sulla pista francese tornata in calendario dopo 28 anni. Ma forse di più per il quinto di ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 1. Max Verstappen firma il miglior tempo - Ferrari in difficoltà : Vettel quarto. Hamilton Spaventa : Max Verstappen ha sorpreso tutti nelle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. La Red Bull non era particolarmente accreditata per questo weekend, vista la particolare conformazione del circuito di Montreal che sulla carta non doveva sposarsi al meglio con le lattine, e invece l’olandese ha firmato il miglior tempo: 1:13.302 con la gomma hypersoft. Dopo aver rovinato tutto a Montecarlo con un clamoroso errore ...

F1 – La questione batteria non è finita - Whiting Spaventa la Ferrari : “in Canada svolgeremo nuovi controlli” : Charlie Whiting è tornato sulla questione batteria, sottolineando come in Canada verranno svolti nuovi controlli sulle componenti Ferrari La questione relativa alle batterie della Ferrari non si è risolta con i controlli svolti dalla FIA a Monaco, gli uomini della Federazione infatti ne svolgeranno altri tra dieci giorni in Canada utilizzando nuovi e più efficienti sensori. A svelarlo è Charlie Whiting nel corso di un’intervista a ...