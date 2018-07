Sostenibilità | Wfta | ridurre plastica necessità anche per il turismo

meteoweb.eu

: Sostenibilità: Wfta, ridurre plastica necessità anche per turismo - pressgreenbutt : Sostenibilità: Wfta, ridurre plastica necessità anche per turismo -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Una vocazione green e pratiche virtuose partendo dalle piccole azioni quotidiane. È ciò che consiglia agli operatori la World Food Travel Association () – organizzazione internazionale per la ricerca, formazione e sensibilizzazione sulenogastronomico – attraverso la guida ‘Food & Beverage packaging and waste production’. Questa guida è stata sviluppata a sostegno dell’Iniziativa Food Tourism 2025, che ha tra gli altri l’obiettivo di stimolare operatori e consumatori alla riduzione dei rifiuti non degradabili. Roberta Garibaldi, membro del board e ambasciatore per l’Italia della World Food Travel Association, ritiene fondamentale sensibilizzare gli operatori su questo argomento: “Lasi trova ormai ovunque: se ne sono trovate tracce nei ghiacci, nelle grandi fosse marine, fino a 10 km di profondità come nella fossa delle Marianne. ...