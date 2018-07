Sorpresa Bari | c’è Lotito | pronto un nuovo progetto per ripartire dalla Serie D | si pensa

calcioweb.eu

(Di lunedì 30 luglio 2018) Ultimi giorni tremendi per il, il club non è riuscito ad iscriversi per il prossimo campionato diB ma adesso si aprono importanti soluzioni per il futuro con l’intenzione diD. Trovano sempre più conferma le voci su un interesse da parte del presidente della Lazio, Claudio, il numero uno biacoceleste secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ questa mattina è atterrato nel capoluogo pugliese e incontrerà il sindaco diAntonio Decaro per discutere i possibili dettagli. In caso di fumata biancasarebbe costretto a lasciare la Salernitana. Sigià alallenatore del, si tratta di Alberto Bollini, in passato già alla guida della Lazio Primavera e proprio della Salernitana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...