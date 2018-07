Sorgente Sgr | completato il portafoglio del fondo Sant' Alessio

Sorgente Sgr - il Fondo Botticelli scende in campo per sostenere le PMI : L'operazione rappresenta per Sorgente un concreto passo avanti nella strategia di investimenti nell'economia reale e nel processo di diversificazione . Molteplici sono i vantaggi anche per gli ...

Sorgente Sgr : lancia Fondo Botticelli - sostegno a pmi (2) : (AdnKronos) – ‘Attraverso la partnership con Cash Trading, possiamo favorire il mercato interno di capitali smobilizzando parte degli attivi delle imprese cedenti che ottimizzano la gestione del loro circolante ‘ ha dichiarato Giovanni Cerrone ‘ e garantendo quindi la possibilità ad imprese giovani o in fase di sviluppo di avere un accesso immediato alla liquidità, dando un importante sostegno all’economia ...

Sorgente Sgr : lancia Fondo Botticelli - sostegno a pmi : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Sorgente Sgr ha istituito il Fondo Botticelli, che investirà l’equity raccolta in crediti commerciali ‘in bonis” originati in Italia. I crediti in portafoglio saranno costituiti da fatture commerciali, acquistate in prevalenza da Pmi in cambio di liquidità immediatamente disponibile. Le transazioni avverranno attraverso un nuovo ‘marketplace finanziario di fatture garantite” che ...

Cambio della governance per Sorgente Sgr : Roma, 6 giu. , askanews, Cambia la governance di Sorgente Sgr, una delle due società italiane di gestione del risparmio del gruppo Sorgente: Gualtiero Tamburini diventa Presidente e Carlo Petagna ...

