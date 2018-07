“Sono grata a questo giorno perchè…” – La struggente lettera della fidanzata di Nicky

sportfair

(Di lunedì 30 luglio 2018) Jackie scrive a: la commoventedi Hayden neldel suo 37° compleanno OggiHayden avrebbe compiuto 37 anni. La mancanza del Kentucky Kid si fa sentire ogni, nel mondo delle moto, dopo al sua prematura scomparsa, nel 22 maggio 2017, a seguito delle gravi conseguenze riportate dopo un incidente stradale durante un allenamento in bicicletta per le strade di Rimini. Il mondo delle due ruote omaggia Hayden ogni qualvolta ne ha l’occasione, ma oggi sono i suoi cari a ricordarlo in particolar modo, tra auguri speciali e commoventi lettere, neldel suo compleanno. Non poteva mancare un pensiero speciale da parte di Jackie,di, che sui social ha pubblicato unatanto straziante quanto commovente, ricca d’amore: “Sono così, ilnel quale sei nato. Avresti avuto 37 anni ...