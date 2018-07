' Sono contento per quello che fa l' Italia sui migranti' | Trump a Conte

Lewis Hamilton - GP Ungheria 2018 : “Giornata bellissima - Sono punti bonus. Contento per le ultime vittorie” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è letteralmente scatenato all’Hungaroring, ha dominato la gara dall’inizio alla fine con una prestazione eccezionale: il britannico ha sfruttato al meglio la pole position conquistata ieri sulla pioggia e oggi sull’asciutto ha controllato la situazione visto che la Ferrari non è riuscita mai ad attaccarlo. Il Campione ...

F1 – Bottas scontento ma non troppo in Ungheria : “Lewis mi ha superato - ma le Ferrari Sono dietro” : Valtteri Bottas e il secondo posto in qualifica al Gp d’Ungheria: le sensazioni del finlandese della Mercedes in conferenza stampa E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp d’Ungheria: sotto la pioggia, il britannico della Mercedes è riuscito ad avere la meglio sui suoi rivali, beffando sul finale il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, che si deve accontentare della seconda posizione in griglia di partenza, davanti al ...

Tour de France 2018 - Tom Dumoulin : “Ho dato tutto ma Thomas è superiore. Froome staccato? Sono contento” : Tom Dumoulin ha cercato di mettere in difficoltà il Team Sky sulla salita finale della 17^ tappa del Tour de France, ha piazzato un paio di accelerazioni che hanno messo in ginocchio Chris Froome ma non è riuscito a staccare Gerain Thomas che anzi ha rafforzato la maglia gialla. L’olandese ha pedalato benissimo sul Col du Portet, ha fatto capire di essere sul pezzo e di volere puntare alla maglia gialla ma si è trovato davanti un ...

Trump attacca la Fed : "Non Sono contento dell'aumento dei tassi" : "Il rialzo dei tassi metterà gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio rispetto ad altri Paesi con politiche monetarie più accomodanti". Ne ha per tutti Donald Trump, che nel corso di un'...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Una tappa folle - quanta fatica! Sono stanco ma contento” : C’era tanta attesa per la nona tappa del Tour de France 2018 visti i 22 chilometri di pavé che portavano il plotone a Roubaix, molti si aspettavano di rivivere le emozioni di quattro anni fa quando Vincenzo Nibali fece la differenza in una giornata da lupi e si involò verso la conquista della Grande Boucle. Oggi lo Squalo non ha attaccato ma è sempre rimasto nel gruppo di testa, eccezion fatta per un tratto a metà tappa in seguito una ...

Valentino Rossi - GP Germania 2018 : “Sono contento del podio. Manca ancora l’accelerazione - la Yamaha deve aiutarci” : “Ho fatto una grande gara e sono contento di essere riuscito ad arrivare sul podio“. Valentino Rossi è raggiante dopo il secondo posto nella gara del GP di Germania: “Il Sachsenring sulla carta era una pista ostica ma io non ho fatto nessun errore“, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport MotoGP. “Ero sempre nella posizione giusta e ho fatto le cose giuste“. Un podio frutto dello studio, perché Rossi ha rivelato ...

Maverick Viñales - GP Germania 2018 : ” Sono contento di come ho guidato oggi - anche se siamo ancora lontani dalle Ducati” : Lo spagnolo Maverick Viñales ha chiuso sul terzo gradino del podio il GP di Germania, nona tappa della stagione 2018 del Motomondiale. Il pilota della Yamaha è stato protagonista di una grande rimonta nella seconda parte della gara, nella quale è riuscito a salire dall’ottava piazza sino alla terza posizione, raggiunta grazie al sorpasso su Petrucci al penultimo giro. La prestazione di Viñales in gara lascia intravedere dei progressi della ...

F1 Gran Bretagna - Vettel : «Sono contento del mio ultimo giro» : SILVERSTONE - È arrivato a un soffio dalla pole position di Hamilton Sebastian Vettel che non sembra particolarmente preoccupato: ' Avevo un problemino al collo nelle libere, ma in qualifica tutto a ...

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “Sono contento. Stamattina non pensavo di poter fare le qualifiche” : Secondo posto per pochi millesimi per Sebastian Vettel, che partirà accanto a Lewis Hamilton nel GP di Gran Bretagna. “Quattro millesimi di differenza vuol dire che abbiamo fatto praticamente lo stesso giro“, ha dichiarato il tedesco in conferenza stampa. “Lewis è andato meglio ma possiamo giocarcela domani“. “Personalmente sono stato contento del primo tentativo. Nel secondo pensavo di poter far meglio in alcuni ...

F1 Gran Bretagna - Vettel : «Sono stato subito contento delle sensazioni in pista» : SILVERSTONE - Sembra sereno Sebastian Vettel, Dopo la buona prova nella seconda sessione di libere, che dichiara: ' È presto, ma finalmente possiamo parlare di un buon venerdì. Sono stato subito ...

F1 - “Non Sono contento al 100% - avremmo dovuto vincere” : Vettel severo con se stesso e con la Ferrari in Austria : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione al termine del Gp d’Olanda, il tedesco della Ferrari è arrivato terzo sul traguardo del Red Bull Ring Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due Ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Austria ...