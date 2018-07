Solo il 13 per cento degli oceani è ancora incontaminato

Lazio - Milinkovic salta le visite. L'ag : "Ha Solo perso l'aereo" : Mattinata frenetica in casa Lazio, con il centrocampista serbo che non è sbarcato nella Capitale nonostante le visite in programma. A fare chiarezza però ci ha pensato L'agente

Napoli - niente Arias : ecco il terzino per Ancelotti e non Solo… : Napoli pronto ad ufficializzare due colpi in entrata, il presidente De Laurentiis puntella la rosa di mister Carlo Ancelotti Il Napoli sta per risolvere due problemi in un colpo solo: quello del terzino destro e quello degli extracomunitari in rosa. Sì perchè nelle ultime ore è sorto un problema in merito al colombiano Arias, prenderlo vorrebbe dire rinunciare ad Ochoa per effetto della ‘questione’ extracomunitari. Dunque De ...

Netflix - Stranger Things 3 Solo nel 2019. Una Mamma per Amica e Master of None torneranno? : Netflix è arrivata all'incontro del TCA (Television Critics Association) con un carico di annunci, date, nuovi progetti ordinati portati da Cindy Holland vicepresidente che si occupa dei contenuti originali della piattaforma. Holland ha raccontato come l'obiettivo della piattaforma continui ad essere quello di personalizzare sempre più la scelta degli utenti, divisi, ormai, in "oltre 2000 comunità divise per gusti". Vogliamo realizzare ...

Venezia : riprese le ricerche del sub disperso al largo di JeSolo : riprese questa mattina a Jesolo (Venezia) le ricerche dell’uomo disperso dal pomeriggio di sabato mentre era impegnato un’immersione al largo della spiaggia di Cortelazzo. Il 59enne, appassionato subacqueo, era uscito con un’imbarcazione assieme a un gruppo di amici. Dopo una prima immersione sarebbe risalito dicendo di accusare un malore, per poi scomparire alla vista dei compagni, che hanno allertato la Guardia Costiera. Sul ...

JeSolo di notte - una disco a cielo aperto tra musica - balli - sballi e inciviltà : In diecimila si sono dati appuntamento nella spiaggia del faro con il Muretto e Suonica. Ad Aqualandia di scena Baby K

Paesana - arriva la pensione per "Tony" Caferro : "sbollata" l'ultima cartolina - raggiunge a piedi il Santuario di San Chiaffredo di CrisSolo : Una passione che è non venuta meno neanche dopo l'ultimo giorno di lavoro: passato per l'ultima volta il badge davanti alla bollatrice, Tony " che rimanendo in tema di sport da sempre è fedelissimo ...

ROBERTO BENIGNI - è polemica in Sardegna : Un intero reparto d’ortopedia Solo per lui : Sardegna, polemiche su BENIGNI / Un reparto intero si ferma per favorire l’attore Sardegna, polemiche su BENIGNI: un reparto intero si ferma per favorire il noto comico. L’ospedale di solito fa fatica a smaltire incarichi, il consigliere regionale e quella denuncia. Sardegna, polemiche su BENIGNI Scoppia una vera e propria polemica attorno al nome dell’attore ROBERTO BENIGNI in merito a quanto accaduto all’interno del ...

Eva Kant compie 55 anni - un volume speciale di Diabolik per festeggiare la ladra dagli occhi verdi : “Prima di lei Solo sciacquette” : La sua figura agile e biondissima è ispirata a quella di Grace Kelly e Kim Novak. Il cognome invece è quello del filosofo Immanuel, di cui Angela Giussani era una fine conoscitrice. Eva Kant compie 55 anni (di vita editoriale, s’intende). Per festeggiare, la casa editrice Astorina e Mondadori Oscar INK le dedicano un volume speciale: Eva Kant entra in scena, 184 pagine che ripercorrono il primo incontro tra la ladra con gli occhi verdi e il Re ...

Rosàlia De Souza e il racconto di una saudade che “non è Solo nostalgia ma anche speranza” : ecco il suo nuovo album : È la saudade il sentimento che avvolge il Tempo (Nau Records) di Rosàlia De Souza, l’album più intimo di una delle interpreti brasiliane di bossa nova più famose al mondo. Un sentimento che come spiega la cantante, arrivata in Italia trent’anni fa, “non è solo nostalgia ma anche e soprattutto la speranza di rivivere i luoghi e gli amori che abbiamo vissuto, un modo positivo di guardare al futuro”. Rosalia dall’Italia non si è più mossa se non ...

Sondaggi - continua la luna di miele tra il governo e gli italiani : la fiducia è al 61% Populismo - Solo per il 43% è negativo : La Lega cresce, il M5s si stabilizza. Così la luna di miele tra gli italiani e il governo guidato da Giuseppe Conte continua. Secondo un Sondaggio condotto da Ipsos per il Corriere della Sera, a quasi due mesi dall’insediamento l’esecutivo gode della fiducia del 61% degli intervistati. Nessuno degli ultimi governi – Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni – ha fatto registrare percentuali così alte. Complice ...

Venezia : sub disperso al largo di JeSolo - ricerche in corso : I vigili del fuoco sono impegnati con l’elicottero, imbarcazioni e il nucleo sommozzatori in una ricerca SAR coordinata dalla guardia costiera di un sub disperso in mare circa un miglio e mezzo a largo di Cortellazzo di Jesolo: l’uomo sarebbe scomparso dopo aver accusato un malore a pelo d’acqua, mentre l’altro compagno era qualche metro sotto e una terza persona si trovava in barca. Le ricerche sono scattate ieri e ...

Roma - non Solo Bailey e Suso : spuntano nuove idee per il “dopo-Malcom” : La Roma sempre alle prese con la ricerca spasmodica di un esterno che dia profondità alla rosa di mister Di Francesco dopo la delusione Malcom La Roma è ancora ‘scottata’ dal caso Malcom, ma si è già messa all’opera per trovare un calciatore con caratteristiche simili che possa dare una mano a mister Di Francesco nella prossima annata. Il ds Monchi è attivissimo su più fronti e si prepara ad accelerare per garantire ...

Da paura il processore Huawei Kirin 980 : dal 31 agosto per Mate 20 e non Solo : Meglio tenersi pronti alla prossima rivoluazione per il processore Huawei Kirin 980 in arrivo il prossimo 31 agosto. Il produttore ha appena fatto sapere che il prossimo 31 agosto, quasi in concomitanza con l'avvio della nota IFA di Berlino, si terrà un keynote molto speciale in cui la nuova componente hardware che farà da motore ai prossimi top di gamma sarà presentata. Un salto di qualità in potenza è in arrivo? I primi ad aver dato notizia ...