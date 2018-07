Softball | Mondiali 2018 | tutte le partite dell’Italia Programma | orari e tv

Softball - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 2 al 12 agosto la città di Chiba, in Giappone, ospiterà i Mondiali di Softball . Sedici squadre divise in due gruppi, a caccia del titolo vinto due anni fa dagli Stati Uniti. La rassegna iridata varrà anche come prima occasione per staccare il pass per le Olimpiadi, diritto che verrà riservato esclusivamente alla vincitrice del torneo (il Giappone è già qualificato). La formula del torneo prevede una prima fase che si disputerà su tre campi, ...

Softball - Mondiali 2018 : completato l’elenco delle convocate dell’Italia. Victoria Lynn Galvan dà forfait per infortunio : Enrico Obletter ha comunicato gli ultimi tre nomi che faranno parte del roster dell’Italia per i prossimo Mondiali di Softball, in scena a Chiba, in Giappone, dal 2 al 12 agosto. La parte più consistente del gruppo era già stata comunicata un mese fa, ma il manager si era riservato il diritto di attendere gli Europei Under 19 per completare l’elenco. La rassegna continentale giovanile si è chiusa ieri con la vittoria ...