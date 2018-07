Softball | Mondiali 2018 – Parla il ct Obletter | “L’Italia darà filo da torcere a tutti

Softball - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Squadra giovanissima e talentuosa : L’Italia è pronta per giocare i Mondiali di Softball, che prenderanno il via giovedì 2 agosto in Giappone, proprio con la sfida tra le azzurre e le padrone di casa. Le ragazze di Enrico Obletter sono pronte per proseguire il loro percorso di crescita, già cominciato lo scorso anno con gli Europei (persi in finale con l’Olanda): il vero obiettivo di questo gruppo è centrare la qualificazione a Tokyo 2020 e un torneo duro e di livello ...

Softball - Mondiali 2018 : l’Italia pareggia nella doppia amichevole di preparazione con la Nuova Zelanda : Si è chiusa con una vittoria e una sconfitta la doppia amichevole di preparazione tra Italia e Nuova Zelanda in vista dei Mondiali, che scatteranno il 2 agosto a Chiba, in Giappone. Dopo che i primi giorni di ritiro erano stati martoriati dal maltempo, le azzurre sono finalmente riuscite a scendere in campo, al Kounodai Park di Ichikawa, affrontando le All Blacks. Due partite vere, che hanno consentito al manager Enrico Obletter di valutare lo ...

Softball - Mondiali 2018 : tutte le partite dell’Italia. Programma - orari e tv : Comincerà il 2 agosto l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Softball in Giappone. Le azzurre sono attese da un debutto da brividi, contro le padrone di casa giapponesi. Le convocazioni hanno visto l’ingresso di alcune delle protagoniste degli Europei giovanili delle scorse settimane, in cui le selezioni rappresentanti il nostro Paese hanno ben figurato. L’Italia è inserita nel girone B, che comprende Giappone, Australia, ...

Softball - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 2 al 12 agosto la città di Chiba, in Giappone, ospiterà i Mondiali di Softball. Sedici squadre divise in due gruppi, a caccia del titolo vinto due anni fa dagli Stati Uniti. La rassegna iridata varrà anche come prima occasione per staccare il pass per le Olimpiadi, diritto che verrà riservato esclusivamente alla vincitrice del torneo (il Giappone è già qualificato). La formula del torneo prevede una prima fase che si disputerà su tre campi, ...

Softball - Mondiali 2018 : completato l’elenco delle convocate dell’Italia. Victoria Lynn Galvan dà forfait per infortunio : Enrico Obletter ha comunicato gli ultimi tre nomi che faranno parte del roster dell’Italia per i prossimo Mondiali di Softball, in scena a Chiba, in Giappone, dal 2 al 12 agosto. La parte più consistente del gruppo era già stata comunicata un mese fa, ma il manager si era riservato il diritto di attendere gli Europei Under 19 per completare l’elenco. La rassegna continentale giovanile si è chiusa ieri con la vittoria ...

Softball - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia. Presenti anche le oriunde Victoria Lynn Galvan e Amanda Fama. Erika Piancastelli la star : L’Italia che parteciperà ai Mondiali di Softball di Chiba, in Giappone, dal 2 al 12 agosto, comincia a prendere forma. Il manager Enrico Obletter ha comunicato i nomi delle prime 14 atlete che parteciperanno alla rassegna iridata. La lista che dovrà essere consegnata alla WBSC, la Federazione Internazionale, sarà composta da 17 atlete: le restanti 3 saranno comunicate soltanto a fine luglio, ovvero al termine dei Campionati Europei ...