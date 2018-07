Softball | Mondiali 2018 | le convocate dell’Italia ai raggi X Squadra giovanissima e

oasport

: Una sconfitta e una vittoria per l'Italia nella doppia amichevole di preparazione con la Nuova Zelanda - OA_Sport : Una sconfitta e una vittoria per l'Italia nella doppia amichevole di preparazione con la Nuova Zelanda - Mondiali_ : RT @zazoomblog: Softball Mondiali 2018: il calendario completo. Programma orari e tv - #Softball #Mondiali #2018: #calendario https://t.c… - zazoomblog : Softball Mondiali 2018: il calendario completo. Programma orari e tv - #Softball #Mondiali #2018: #calendario -

(Di lunedì 30 luglio 2018) L’Italia è pronta per giocare idi, che prenderanno il via giovedì 2 agosto in Giappone, proprio con la sfida tra le azzurre e le padrone di casa. Le ragazze di Enrico Obletter sono pronte per proseguire il loro percorso di crescita, già cominciato lo scorso anno con gli Europei (persi in finale con l’Olanda): il vero obiettivo di questo gruppo è centrare la qualificazione a Tokyo 2020 e un torneo duro e di livello assoluto come il Mondiale rappresenta un’ottima occasione per crescere ma anche per ben figurare. Vediamo ledi Obletter aiX. Mariel Bertossi – Ricevitore / Interno: classe 1997, è cresciuta a Staranzano, per poi volare negli States, precisamente nelladi college del Montevallo. Lì ha giocato la scorsa stagione, prima di rientrare in Italia a Bussolengo, vincendo con le venete la Coppa Campioni ad Haarlem in ...